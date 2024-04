Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt uit naar het sprintraceweekend in China, maar weet tegelijkertijd dat de Duitse grootmacht waarschijnlijk een uitdaging te wachten staat. De terugkeer van de Formule 1 naar Shanghai, noemt hij echter goed voor de sport.

De Grand Prix van China wordt verreden op het Shanghai International Circuit en staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het favorietenlijstje. De uitdagende baan straft kleine fouten hard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De laatste editie werd verreden in 2019, waarna de race vier jaar achtereenvolgend werd geschrapt vanwege het coronavirus. China vormt daarnaast het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat er slechts een vrije training wordt verreden, waarna direct de kwalificatie volgt.

Terugkeer Formule 1 naar China

Mercedes-teambaas Toto Wolff blikt vooruit: "De terugkeer naar China is een belangrijk moment voor de sport. Als de grootste automarkt ter wereld en de op een na grootste economie, is China cruciaal voor de wereldwijde voetafdruk van de sport. De groei van de Formule 1 is de afgelopen jaren positief geweest, en China is een belangrijke markt waarin de progressie doorgaat. We kijken er naar uit om voor het eerst in vijf jaar te racen in Shanghai te racen en om de Formule 1 terug te brengen naar de Chinese fans. De verwachting is dat het uitverkocht zal zijn, dus ik weet zeker dat het een fantastisch evenement wordt."

Solide progressie geboekt

De Oostenrijker vervolgt: "Het wordt een interessant weekend op het circuit. Met nieuwe auto's, nieuwe banden, en veranderingen aan het asfalt sinds we hier voor het laatst geracet hebben, zullen er genoeg vraagtekens zijn. We hebben ook het eerste sprintweekend van het jaar, wat uitdagingen met zich meebrengt. De veranderingen aan het format, inclusief een tweede parc fermé, zullen een verbetering zijn voor het ritme van het weekend. En het ene uurtje aan training zorgt nog steeds voor druk om de juiste beslissingen te nemen zonder de juiste informatie. Maar we kijken uit naar die test. De resultaten lieten het niet per se zien, maar in Japan hebben we solide progressie geboekt met onze auto. We kijken ernaar uit om daar verder aan te bouwen."

