Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert is de kans groot dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll al een 'belachelijke' aanbieding heeft neergelegd bij Adrian Newey. Tevens is Herbert van mening dat hij Lance Stroll moet vervangen door Carlos Sainz.

Bij Fastest Payout Online Casino zegt Herbert dat Lawrence Stroll ooit de beslissing moet gaan nemen om zoon Lance Stroll uit de auto te zetten. "Er komt een punt waarop Lawrence [Stroll] een keuze zal moeten maken. Als Aston Martin hier een succesverhaal van wil maken, en stappen wil blijven zetten, dan is er een beschikbare coureur die perfect bij het team past: Carlos Sainz. Carlos doet het briljant voor Ferrari in een situatie waarbij hij weet dat hij nog geen werk heeft voor volgend jaar. Ik heb Carlos nog nooit zo sterk gezien, en het zou heel sneu zijn als Aston Martin nu de kans mist om Carlos vast te leggen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Newey slaat Saoedische dollars van Aston Martin af: zegt 'nee' tegen 100 miljoen'

Lawrence kan lastig afscheid nemen van Lance Stroll

Volgens Herbert zal Lawrence Stroll het echter lastig vinden om Lance Stroll uit de auto te zetten. "Ze hebben deze hele reis samen meegemaakt. Lawrence is altijd al gek geweest van het racen, en hij heeft de mazzel dat hij dit met zijn zoon mee kan maken. Dit is heel erg lastig, want hun band is heel sterk. Hij zal zijn zoon de best mogelijke kans willen geven, maar hij komt nu aan bij een tweesprong op de weg. Hij moet kiezen tussen zijn familie en wat zakelijk gezien het beste is. Aston Martin heeft het beste van het beste nodig. Dit geeft Lawrence Stroll een reality check, en ik leef met hem mee."

OOK INTERESSANT: 'Mercedes geeft gehoor aan wens Verstappen en praat in Miami met Newey'

Lawrence Stroll heeft 'belachelijk' bod bij Newey neergelegd

Herbert denkt dat Lawrence Stroll niet bang zal zijn om met geld te strooien om Newey binnen te halen. "Lawrence heeft al contact met Adrian Newey opgenomen bij Red Bull met een belachelijk bod om hem binnen te halen. Zo ken ik Lawrence ook. Lawrence begrijpt dat hij het team naar een hoger niveau tilt als hij Newey aan boord haalt, en dat het succes waarschijnlijk snel zal volgen. Enkele maanden geleden vertelde Newey nog tegen een journalist dat een van de dingen waar hij spijt van had in zijn carrière was dat hij nooit met Fernando Alonso had samengewerkt. Newey houdt van een uitdaging, en het zou voor hem aantrekkelijk zijn om ergens weer opnieuw te beginnen. Hij heeft natuurlijk ook Ferrari dat hem binnen probeert te halen."

Gerelateerd