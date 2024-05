Adrian Newey kondigde begin deze maand officieel zijn afscheid aan bij het F1-team van Red Bull Racing. Daar zal hij zijn taken als hoofdontwerper en chief technology officer neerleggen. Teambaas James Vowles hoopt de Brit te kunnen overtuigen zich bij Williams te voegen.

Newey is bezig aan zijn twintigste seizoen bij de energiedrankfabrikant, maar door vermoeidheid, zeker na het spectaculaire seizoen van 2021, was het voor het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-auto's tijd om een stapje terug te doen. Vanaf maart 2025 mag hij naar een andere renstal toe. Newey wordt vooral gelinkt aan Ferrari, terwijl Lawrence Stroll hem met een grote zak geld probeert te overtuigen naar Aston Martin te komen. Een terugkeer bij Williams kunnen we echter niet uitsluiten. Newey was daar al werkzaam in de 90-er jaren en was verantwoordelijk voor de behaalde wereldtitels van 1992 tot en met 1997.

Team zonder politiek

"Vanuit het perspectief van Williams gezien, dit is natuurlijk waar Adrian zijn carrière is begonnen en zijn talent heeft opgebouwd," begon Vowles tegenover de aanwezige media tijdens een persconferentie in Miami. "En volgens mij zijn wij een team zonder politiek." Bij McLaren was Newey de politieke spelletjes die gespeeld werden zat, en de situatie rondom de beschuldigingen over Red Bull-teambaas Christian Horner evenals uitspraken van hem over de ontwerper zouden een rol hebben gespeeld bij het besluit van Newey om weg te gaan. "Het is een klein team dat probeert terug naar voren te komen. En ik denk dat het perfect zou kunnen passen bij iemand die zich wellicht in zo'n uitdaging wil verdiepen. Om daar verder op in te haken, ik bedoel, wat geweldig is aan Williams is dat het het familiegevoel heeft behouden."

Draait om het racen

"Wij worden niet gedreven door een OEM [autofabrikant], maar door een groep mensen die er echt wil zijn. Het draait allemaal echt om het racen," vervolgde de Williams-teambaas. "En hopelijk speelt dat in op zijn sterke punten. En met Adrian heb je uiteindelijk iemand met zoveel lofbetuigingen en zijn impact. Er is geen team waar hij niet is geweest – en dat geldt voor McLaren, onszelf, Red Bull – waar hij geen groot verschil heeft kunnen maken. Ik denk dat iedereen hier een dwaas zou zijn om in deze fase niet op zijn minst een gesprek met hem te beginnen."

