Schumacher deelt hoopvol bericht voor Verstappen: "Maar zo niet, moet Max dat accepteren"
Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher kan het aankomende updatepakket van Red Bull Racing in Miami een cruciaal moment voor het team betekenen. De Duitser vraagt zich openlijk af of technisch directeur Pierre Waché de magische oplossing heeft gevonden voor de aanzienlijke prestatieproblemen van de RB22. Schumacher deed zijn uitspraken in de podcast Backstage Boxengasse van de Duitse tak van Sky Sports.
De Oostenrijkse renstal beleeft een moeizame seizoensstart en hoopt met de nieuwe onderdelen het tij te keren. Schumacher stelt dat het raceweekend in Florida veel duidelijk zal maken over de koers van het team. "Je moet wachten op waar Red Bull mee komt. Ze hebben het één en ander ontwikkeld, dat zal een teken zijn. Heeft Waché mogelijk de oplossing voor de problemen gevonden? Dan zal je zien dat het in Miami een stuk dichter bij elkaar ligt, dat de auto beter te besturen is. Dat Max Verstappen er minder problemen mee heeft. Zo niet, dan moet hij dat accepteren", aldus de analist.
Grote aanpassingen aan de RB22
Dat Red Bull ingrijpt, is na de eerste drie races van dit seizoen noodzakelijk gebleken. Het team neemt voor de Grand Prix van Miami een omvangrijk pakket aan nieuwe onderdelen mee, waaronder een herziene vloer, aangepaste sidepods en nieuwe 'diveplanes' op de voorvleugel. Daarnaast introduceert de formatie de zogeheten 'Macarena' achtervleugel en is de auto naar verluidt zo'n negen tot tien kilogram lichter gemaakt. Een deel van deze updates werd afgelopen week al getest tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone.
Verwachtingen getemperd
Verstappen zelf kijkt ernaar uit om weer in de auto te stappen, nadat hij met plezier de filmdag had afgewerkt. De drievoudig wereldkampioen hoopt dat het gat naar de top drie door de updates weer wat kleiner wordt. Binnen de teamleiding is er eveneens hoop dat de wagen in ieder geval fijner te besturen zal zijn voor de Nederlander, al blijven de verwachtingen realistisch. Zo gaf Laurent Mekies aan dat hij niet verwacht dat alle problemen met de auto direct in Miami opgelost zullen zijn.
