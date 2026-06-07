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verstappen, antonelli, monaco

Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli

verstappen, antonelli, monaco — Foto: © IMAGO

Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft in de perszaal in Monaco de lachers op zijn hand gekregen met 'welgemeend' advies aan polesitter Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur wist de viervoudig wereldkampioen in de kwalificatie 0,043 seconde voor te blijven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco was een bijzonder interessante. In de kop van het veld was het constant stuivertje wisselen om de eerste positie in de tijdenlijst, waar Max Verstappen zich opwierp als grote verrassing. De Red Bull Racing-coureur wist tijdens de trainingen steeds net niet de pace van de Ferrari-coureurs te matchen, maar wist in Q3 zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc achter zich te houden. Verstappen moest alleen zijn meerdere erkennen in de negentienjarige Kimi Antonelli, die in de Mercedes 0,043 seconde sneller was.

Verstappen verrast door tweede startplaats Monaco

Na afloop was Verstappen tevreden met zijn tweede startplaats: "Als je mij dit vanmorgen had verteld, had ik ervoor getekend", klonk het direct na afloop. Op de persconferentie voor de top drie voegde hij daaraan toe: "We kwamen iets van negen tienden te kort. Ik had wel verwacht dat we wat verbeteringen door zouden voeren voor de kwalificatie, maar niet dat we voor pole position zouden vechten. Toen ik in de auto stapte, dacht ik: 'Oke, laten we proberen de schade een beetje te herstellen. Misschien top vijf.' Dat was het doel."

Verstappen heeft advies voor Antonelli

De 28-jarige coureur geeft vervolgens aan niet na te hebben gedacht over waar hij die 0,043 seconde nog had kunnen pakken: "Eerlijk gezegd doe ik dat nooit. Soms lig je er net voor, soms lig je er net achter. Dat is het leven." Als hem gevraagd wordt of hij nog advies heeft voor Antonelli, die naast hem zit, krijgt Verstappen de lachers op de hand: "Nou, als de lampen uitgaan, moet je één seconde wachten. Dat is mijn advies." Hamilton, die als derde start, voegt daaraan toe: "Ik start één plekje naar achteren, dus twee seconden."

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