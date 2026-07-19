'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'

Max Verstappen heeft zondagochtend op Spa-Francorchamps een geplande meeting gehad met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, meldt De Telegraaf. Binnen de paddock heerst onvrede over de huidige reglementen, en de coureur van Red Bull Racing zal de Italiaan ongetwijfeld hebben duidelijk gemaakt dat de huidige manier van racen niet is zoals het moet zijn.

Verstappen, die na een podiumresultaat in de F1 Grand Prix van België momenteel de zevende positie in het wereldkampioenschap bezet, waarschuwde al vaker voor de gevaren van de grote snelheidsverschillen op de rechte stukken. Door de verplichte verdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij raakt de elektrische energie op veel circuits sneller op dan deze kan worden opgeladen. Dit dwingt de rijders tot extreem besparend rijgedrag, terwijl de koningsklasse van de autosport in de basis gemaakt zou moeten zijn om simpelweg zo snel als mogelijk te rijden.

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Antonelli verwacht beter energiebeheer in Hongarije

Direct na Spa-Francorchamps reist het Formule 1-circus af naar Hongarije voor het evenement op de Hungaroring. Daar krijgen de teams en coureurs minder te maken met lange rechte stukken en problemen met de batterij. Althans, dat is de verwachting. WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die na zijn zege in België stevig bovenaan staat, ziet de naderende race dan ook met vertrouwen tegemoet. "Daar zullen de top vier-teams dicht bij elkaar zitten", vertelt de Mercedes-coureur tegenover onder andere GPFans. "Het inzetten van het elektrisch vermogen zal daar 'veel gezonder' zijn. Het zal iets misschien iets meer zijn zoals in Monaco, waar je wel zo snel mogelijk kunt rijden."

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Verstappen praat met Domenicali

Het batterijmanagement was in Francorchamps heel lastig, omdat deze ontzettend snel op was. Dat was duidelijk te zien bij Verstappen, die in de openingsronde langs Antonelli vloog, maar direct weer werd ingehaald door niet alleen de Mercedes, maar ook door de Ferrari van Charles Leclerc.

De Telegraaf geeft aan dat Verstappen een meeting had met Domenicali en dat de huidige reglementen ter sprake zijn gekomen. "Verstappen had zondagochtend op Spa-Francorchamps een gepland onderhoud met Formule 1-baas Stefano Domenicali en zal de Italiaan vast nog even onder de neus hebben gewreven dat dit toch niet is waar de Formule 1 voor is bedoeld. De krachtbronnen worden in 2027 en 2028 weliswaar iets verbeterd - met minder impact van de batterij - maar het is zeer de vraag of alle problemen daarmee zijn opgelost", schrijft de Nederlandse krant.

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