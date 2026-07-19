Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff beschikt zijn renstal momenteel over de beste motor van het veld. De Oostenrijker stelt dat het team de sterkste krachtbron heeft gebouwd, ondanks de resultaten uit de eerste periode van de ADUO, waarin Red Bull over de beste motor zou beschikken, zo laat de teambaas weten in een reactie tegenover F1 TV.
Hoewel Mercedes dit seizoen domineert en met de W17-bolide al zeven van de tien verreden races wist te winnen, zijn er binnen het team ook zorgen. Zo kampt de auto van George Russell met een onverklaarbaar verlies aan topsnelheid op de rechte stukken. Tijdens de Grand Prix van België kostte dit de coureur een halve seconde per ronde ten opzichte van teamgenoot Kimi Antonelli. Toch blijft het vertrouwen in het eigen materiaal groot bij de leider in het constructeurskampioenschap.
Vertrouwen in eigen krachtbron
Afgelopen maand was er veel consternatie rondom Red Bull Ford, dat door de FIA werd bestempeld als team met de beste krachtbron. Naar aanleiding daarvan heeft het Oostenrijkse team de uitslag ter discussie gesteld en wilde het weten hoe de FIA tot die conclusie was gekomen. In België bevestigt Wolff tussen neus en lippen door dat dat resultaat misschien toch niet helemaal juist was. "We hebben de krachtigste krachtbron", aldus de teambaas van Mercedes.
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