Tijdens het persmoment na afloop van de Grand Prix van België was Toto Wolff duidelijk niet gediend van het eenzijdige vragenvuur vanuit de aanwezige media, waaronder GPFans. Hoewel Kimi Antonelli de race op Spa-Francorchamps op zijn naam had geschreven, ging de aandacht in de motorhome van Mercedes aanvankelijk uitsluitend uit naar teamgenoot George Russell, waarna hij ingreep.

De overwinning van gisteren betekende een nieuw hoogtepunt voor Antonelli, maar de pers leek in de eerste vierenhalve minuut van het mediamoment louter geïnteresseerd in de situatie van Russell. Wolff, die als CEO en teambaas de leiding heeft over de renstal, had het daar op een gegeven moment wel een beetje mee gehad. Hij onderbrak de reeks vragen over de Britse coureur met een duidelijke boodschap: "Kun je de Italianen wat meer de microfoon geven?", zo zei hij enigszins grappend, maar met een serieuze ondertoon. Daarmee wilde de Oostenrijker aangeven dat er meer vragen over de negentienjarige winnaar moesten komen in plaats van over zijn uitgevallen collega.

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Contrast op Spa-Francorchamps

Dat de media zich in eerste instantie op Russell richtten, had alles te maken met zijn dramatisch verlopen zondag. De ervaren kracht binnen het team kwalificeerde zich nog als derde, maar viel tijdens de race direct in de eerste ronde uit na een botsing met Lewis Hamilton bij het ingaan van Les Combes. Bovendien kampte de coureur het hele raceweekend al met problemen rondom de energie-afgifte van zijn krachtbron en een gebrek aan topsnelheid. Deze vroege opgave resulteerde in zijn derde nulscore in de laatste zes races. Wolff wilde echter de schijnwerpers na het netjes beantwoorden van de Russell-vragen richten op de prestatie van zijn Italiaanse pupil, die vanaf pole position naar de overwinning reed. Voor Antonelli was het alweer zijn zesde zege in zijn debuutjaar. Door de triomf in de Belgische Ardennen heeft het talent zijn leiding in de strijd om de wereldtitel aanzienlijk uitgebouwd. Hij staat momenteel op 204 punten, waarmee hij een voorsprong van 45 punten heeft op zijn naaste belager Hamilton.

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