GPFans-redacteur en algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum vindt dat Isack Hadjar tijdens de Grand Prix van België een buitengewone indruk heeft achtergelaten. Hij stelt dat de Franse coureur niet alleen op zondag schitterde, maar zich ook als een ultieme teamspeler opstelde door zijn eigen kwalificatie op te offeren voor Max Verstappen.

Dat wordt besproken tijdens de GPFans Raceteam-Podcast. Hoewel de coureur van Red Bull Racing de race op Spa-Francorchamps vanaf de 21e positie moest aanvangen vanwege een gridstraf voor een motorwissel, wist hij zich knap naar voren te vechten. Door tijdens een vroege safety car-fase twee keer de pitstraat op te zoeken, voldeed hij direct aan de bandenreglementen en kon hij de rest van de wedstrijd op de harde compound uitrijden. Deze strategische zet hielp hem aan een zesde eindklassering, waarmee hij zijn puntentotaal in het wereldkampioenschap naar zestig bracht en momenteel de achtste positie bezet.

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Driver of the Weekend

Tijdens de kwalificatie besloot het team om Hadjar strategisch in te zetten om Verstappen van een slipstream te voorzien. Van Hinthum is vol lof over die opoffering. "Wat mij betreft was Hadjar echt de Driver of the Weekend", zo stelt hij. Presentator Sebastiaan Kissing haakt daarop in: "Ik vind dat mooi, soms mis ik een beetje dat teamgevoel in de Formule 1. Het is een super egoïstische sport, want je vecht voor je eigen zitje. Maar dat teamgevoel, wat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas destijds een beetje hadden, vond ik hier mooi om te zien." De uitvoering van de slipstream op het lange rechte stuk was niet zonder risico, maar pakte perfect uit voor het Oostenrijkse team. "Dit is teamwork van de bovenste plank en als het dan ook nog eens zo mooi uitpakt. Het zag er best wel eng uit op de boordradio, het was behoorlijk dichtbij. Perfecter had het niet uitgevoerd kunnen worden. Gevoed door die gridpenalty was dat idee geboren. Superslim gedaan, want het leverde echt drie tienden op, zei Verstappen", verklaart Van Hinthum.

Indrukwekkende inhaalrace

Naast het voorbereidende werk op zaterdag, bekroonde de Fransman zijn weekend met een sterke inhaalrace op zondag. Van Hinthum benadrukt dat de combinatie van teambelang en eigen prestaties bijzonder is. "Als je dan na zo'n fantastisch teamwork op zondag ook nog zo'n race rijdt en vanaf P21 naar P6 rijdt, dan doe je het aardig goed", oordeelt Van Hinthum net teruggekeerd uit de België-paddock. Dat Hadjar, die dit seizoen de vaste teamgenoot is van Verstappen, zo goed presteert, zorgt voor opluchting binnen de renstal. Na jaren van onzekerheid over het tweede stoeltje lijkt de rust wedergekeerd. "Ze hebben jaren lopen stoeien met een goede tweede coureur naast Max. Nu hebben ze Hadjar, zo wordt er besloten.

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