Eerder dit seizoen werd door de FIA bepaald dat Red Bull Ford de benchmark is op het gebied van de power units. Dit betekent dat de krachtbron waarmee Max Verstappen rijdt, geen upgrades mag krijgen. De Q3-ronden voor de F1 Grand Prix van België laten echter opnieuw zien dat het ADUO-reglement klinkklare onzin is en Red Bull Racing op oneerlijke wijze behandeld wordt ten opzichte van Mercedes en Ferrari.

Het ADUO-reglement, of languit Additional Development and Upgrade Opportunities, is nieuw voor 2026. Na elk kwart van het seizoen analyseert de FIA elke motor op de grid: de Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi en Honda. Uit de eerste reeks Grands Prix werd geconcludeerd dat Red Bull Ford de sterkste motor had gebouwd voor Mercedes en Ferrari, waardoor de Zilverpijlen en de Scuderia aan de slag mogen met motorupgrades, maar de energiedrankfabrikant niet. Het probleem is dat er alleen wordt gekeken naar de kracht van de verbrandingsmotor en niet naar de elektrische motor. En dat terwijl de elektrische motor wel geüpgraded mag worden, als je ICE niet goed genoeg is.

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Antonelli kan veel vaker elektrisch vermogen inzetten dan Verstappen

Vanwege het bovenstaande concept klopt het beeld dat Verstappen rond zou rijden met de beste power unit dan ook totaal niet. Ondanks een geweldig rondje en een slipstream van ploegmaat Isack Hadjar, en daarmee een welverdiende plek op de voorste startrij op het Circuit de Spa-Francorchamps, wist de Limburger Andrea Kimi Antonelli niet te verslaan voor de pole position. En Mercedes zou dus niet de sterkste motor hebben?

Verstappen verloor 0.317 seconden ten opzichte van Antonelli in de tweede run van Q3. Pak je de telemetrie erbij, dan is duidelijk waar het probleem ligt.

Antonelli kwam met 10 kilometer per uur meer dan Verstappen aan bij La Source en de minimale snelheid door de haarspeldbocht was gelijk. De Mercedes-coureur kon opnieuw meer batterij gebruiken richting Eau Rouge en kwam met 7 km/u meer aan bij de befaamde bocht. De topsnelheid van de twee was gelijk op het Kemmel Straight, maar Antonelli bereikte de 328 km/u eerder. Verstappen verloor vervolgens 8 km/u meer door super clipping voor de remzone van Les Combes.

De Red Bull wist een beetje tijd te winnen door de tweede sector met bochten als Bruxelles en Speakers. Antonelli en Verstappen zetten in Pouhon hun elektrisch vermogen compleet anders in. De Mercedes liep 7 km/u harder bij het insturen van de snelle doordraaier naar links, maar kwam er met 17 km/u minder uit. Antonelli verbruikte alleen daar wat minder van zijn batterij ten opzichte van Verstappen. De jonge Italiaan ging daarna 5 tot 8 km/u harder door Stavelot en Courbe Paul Frère.

Verstappen en Antonelli tikten allebei een topsnelheid van 335 km/u aan richting Blanchimont, maar de viervoudig wereldkampioen kon dit alleen bereiken dankzij de slipstream van Hadjar. Antonelli moest het in zijn eentje voor elkaar krijgen, maar dat lukte dankzij de nog altijd vollere batterij. Over een gehele ronde was hij op die manier meer dan drie tienden rapper dan Verstappen.

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ADUO-reglement in de prullenbak

Het ADUO-reglement in huidige vorm mag wat mij betreft direct de prullenbak in. Hoe kun je naar deze Q3-ronden kijken en tot de conclusie komen dat niet Mercedes, maar Red Bull Ford de beste motor heeft? En als alleen de verbrandingsmotor bepaalt wie de benchmark is, waarom mogen er dan niet alleen upgrades voor de ICE komen, maar ook voor de elektrische motor? En waarom wordt alleen de ICE gemeten, als de MGU-K voor de helft van het vermogen zorgt?

Als het ADUO-reglement per se moet blijven bestaan, vind ik dat het compleet omgegooid moet worden en dat er veel meer rekening gehouden moet worden met andere factoren, zoals het pure elektrische vermogen en de manier waarop de batterij wordt ingezet. Maar wat mij betreft hoeft het ADUO-reglement überhaupt niet te bestaan. We hebben toch een budgetcap? Sterker nog, er is een kostenplafond specifiek voor de power units! Laat de Formule 1-teams en -motorfabrikanten lekker zelf beslissen waar het geld en de mankracht naartoe gaat. Zij weten zelf als geen ander waar hun eigen zwaktes liggen.

Het ADUO-reglement in huidige vorm zorgt er alleen maar voor dat het veld verder uit elkaar getrokken wordt en dat iemand als Verstappen, die al gelimiteerd wordt door de techniek, een grotere achterstand krijgt. De Red Bull-coureur wordt op die manier flink benadeeld door de FIA. De internationale autosportbond heeft toegegeven dat het systeem niet bepaald perfect is, maar overwegingen tot aanpassingen zijn niet aangekondigd.

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