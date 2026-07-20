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Verstappen and Antonelli

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

Verstappen and Antonelli — Foto: © IMAGO x GPFANS

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever. In de podcast blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van België, waarin Andrea Kimi Antonelli een grote stap richting de wereldtitel zette, George Russell een dramatisch weekend beleefde en Max Verstappen opnieuw het maximale uit zijn Red Bull haalde.

Ook staan we stil bij de wisselende prestaties van McLaren, de opmars van Isack Hadjar en vertelt Brian over zijn ervaringen vanuit de paddock. Tot slot richten we de blik alvast op de Grand Prix van Hongarije en bespreken we hoe de titelstrijd zich verder lijkt te ontwikkelen.

Luister hier de volledige podcast.

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