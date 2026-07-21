Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije
Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van HongarijeMaak ons je Google-favoriet
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen tijdens sprintweekend op Spa-Francorchamps
Het was weer een druk weekend voor de stewards gedurende de Grand Prix van België. Naast dat ze zich moesten buigen over allerlei penalty's voor motorwissels, deelden ze ook boetes uit. Haas ging voor €5.000 op de bon, omdat Esteban Ocon te laat aankwam bij de persconferenties op de mediadag, en Ferrari kreeg een boete van maar liefst €30.000, omdat ze Lewis Hamilton wegstuurden terwijl er nog een monteur voor zijn neus stond. De monteur werd geraakt door de scharlakenrode bolide, maar was uiteindelijk oké. De Scuderia kreeg tevens een boete van €10.000, omdat ze hadden geblunderd met de administratie van de bandensetjes. Ook verschillende snelheidsovertredingen in de pitstraat leverde extra geld op in het FIA-laatje. Er werden nog reprimandes aan Carlos Sainz en Nico Hülkenberg uitgedeeld voor het negeren van gele vlaggen in de trainingen en kwalificaties, en Hamilton moest een tijdstraf van vijf seconden inlossen tijdens de Grand Prix vanwege de crash met George Russell. Strafpunten werden echter niet uitgedeeld.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|3
|Nederland 2025
Italië 2025
|2
1
|31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|2
|São Paulo 2025
|2
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|0
|–
|–
|–
|–
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Barcelona 2026
|1
|14 juni 2027
|Te hard rijden onder geel
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|2
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
|Arvid Lindblad
|0
|–
|–
|–
|–
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|4
|Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
1
|7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Austin 2025
|2
|19 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|3
|Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
|18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
|Yuki Tsunoda
|3
|São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
1
|9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
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