Fans verbaasd: 'Wat doen Lawson en Lindblad op budgetvlucht easyJet?'
Fans verbaasd: 'Wat doen Lawson en Lindblad op budgetvlucht easyJet?'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad hebben na afloop van de Grand Prix van België 2026 voor een verrassing gezorgd door samen met fans op een budgetvlucht van easyJet te stappen. In plaats van de gebruikelijke privévliegtuigen koos het duo van Racing Bulls voor een commerciële en goedkopere optie om Spa-Francorchamps te verlaten.
De Nieuw-Zeelander deelde een selfie met zijn achttienjarige Britse teamgenoot op Instagram."Shoutout easyJet", schreef Lawson bij de foto. De beelden gingen snel rond op sociale media, waar fans vol verbazing reageerden op de aanwezigheid van de coureurs in de economy class."Oh man, wat is de kans dat je twee F1-coureurs ontmoet op een commerciële vlucht?", vroeg een gebruiker zich af op Reddit. Een ander prees de nuchtere houding van het duo:"Ik hou van alles hieraan: dat ze samen vliegen en dat ze met een goedkopere luchtvaartmaatschappij vliegen. Naarmate het seizoen vordert, ga ik steeds meer van dit team houden". Een andere fan grapte zelfs dat de renstal uit Faenza "gevaarlijk dicht bij een overschrijding van het budgetplafond" moest zitten.
Waar de vlucht van Lawson en Lindblad precies naartoe ging, is niet helemaal duidelijk. Wellicht dat ze even een korte tussenstop hebben gemaakt, alvorens ze door zijn gegaan richting Hongarije, waar aankomend weekend alweer een nieuwe Grand Prix wacht. Daarna kunnen de coureurs van Racing Bulls zich opmaken voor een welverdiende zomerstop. Het seizoen wordt eind augustus weer hervat met de Grand Prix van Nederland. De allerlaatste editie op Zandvoort.
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