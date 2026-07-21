McLaren heeft met de komst van Gianpiero Lambiase een van de meest ervaren kopstukken van Red Bull Racing weten te strikken, maar volgens Tom Clarkson had de ingenieur eigenlijk de overstap naar Ferrari moeten maken. De presentator van de F1 Nation-podcast is van mening dat de topman de ideale buffer had kunnen vormen voor Lewis Hamilton bij de Italiaanse renstal.

Eerder dit jaar werd officieel bevestigd dat Lambiase de overstap maakt naar de renstal uit Woking. De vaste race-engineer van Max Verstappen zal uiterlijk in 2028 aantreden in de rol van Chief Racing Officer bij McLaren. Tot eind volgend jaar blijft hij echter nog werkzaam voor Red Bull, waar hij momenteel een dubbelrol vervult. Bij Ferrari rommelde het onlangs nog rondom de race-engineers van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen nam na slechts één seizoen alweer afscheid van Riccardo Adami, die inmiddels een andere functie bekleedt binnen de Ferrari Driver Academy. Inmiddels werkt de Britse coureur samen met Carlo Santi. Volgens Clarkson had Ferrari er echter verstandiger aan gedaan om Lambiase binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Clarkson verbaasd over gemiste kans van Ferrari

In de F1 Nation-podcast laat Clarkson zijn licht schijnen over de transfer van de ervaren ingenieur. "McLaren heeft het heel goed gedaan door GP Lambiase binnen te halen", zo klinkt het. "Als hij beschikbaar was om Red Bull te verlaten, was hij volgens mij de perfecte persoon voor Ferrari geweest", vervolgt de presentator. Clarkson wijst daarbij specifiek op de veelzijdigheid van de aanstaande McLaren-aanwinst. "Hij spreekt vloeiend Italiaans, is een briljante engineer en spreekt natuurlijk ook uitstekend Engels", aldus Clarkson. "Stel je voor dat hij degene was geweest die met Lewis Hamilton sprak en als buffer kon functioneren tussen de enorme status van Lewis en de rest van het team. Ik ben echt verbaasd dat Ferrari niet voor hem is gegaan".

Brundle ziet mogelijke wrijving op de boordradio

Analist Alex Brundle is er echter niet direct van overtuigd dat een samenwerking tussen Lambiase en Hamilton vlekkeloos zou zijn verlopen. "Dit zou onmiddellijk heel goed kunnen werken, of juist onmiddellijk totaal niet", stelt Brundle in dezelfde podcast. Hij doelt daarmee op de uiterst directe communicatiestijl die Lambiase er momenteel op nahoudt in de samenwerking met Verstappen. "Dat is kinderachtig, Max. Daar houd ik niet van", is een voorbeeld van de teksten die de ingenieur soms over de boordradio roept. Brundle kan zich naar eigen zeggen moeilijk voorstellen dat Hamilton een dergelijke toon zomaar zou accepteren.

Lambiase fungeert deels als psycholoog

Clarkson denkt op zijn beurt dat Lambiase zich prima had kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van de meervoudig wereldkampioen. "Hij is slim genoeg om uit te zoeken hoe hij het beste uit iedere coureur haalt", benadrukt hij. Volgens Clarkson draait de rol van een race-engineer om veel meer dan alleen de technische kennis. "Ze noemen zichzelf allemaal voor de helft psycholoog en dat klopt ook. Het is de persoon op wie je een heel seizoen leunt. Ik had die samenwerking met Hamilton heel graag gezien, want het zou fascinerend zijn geweest".

Gerelateerd