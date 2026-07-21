'Kimi Antonelli is uit hetzelfde hout gesneden als Max Verstappen'

Riccardo Patrese ziet in Andrea Kimi Antonelli de absolute topfavoriet voor de wereldtitel, al waarschuwt de oud-coureur dat de vlag nog niet buiten hangt. Volgens de Italiaan kan de betrouwbaarheid van de Mercedes-bolide nog wel eens een doorslaggevende factor worden in de strijd om het kampioenschap. Dat laat hij weten in gesprek met Compare.bet.

Na de onlangs verreden Grand Prix van België gaat Antonelli soeverein aan de leiding in de tussenstand van het wereldkampioenschap. De tiener wist tot dusver zes overwinningen en zes pole positions op zijn naam te schrijven. Met een totaal van 204 punten heeft hij een voorsprong van vijftig punten opgebouwd op zijn teamgenoot George Russell, die momenteel de derde plek bezet. Ondanks deze dominante reeks waarschuwt Patrese voor overmatig optimisme. "Nee, ik denk niet dat Kimi al kampioen is. Omdat we opnieuw zagen dat betrouwbaarheid soms het verschil kan maken, zelfs voor Kimi", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

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Onderlinge strijd bij Mercedes

Binnen de Duitse renstal heeft Antonelli dit seizoen duidelijk de overhand in de kwalificatieduels. Waar Russell het moet doen met twee overwinningen en kampte met kostbare uitvalbeurten in Canada en België, wist de jonge WK-leider zich nadrukkelijker te profileren. Patrese ziet dat krachtsverschil ook terug op de baan. "Kimi bevindt zich in een betere positie dan George Russell. Kimi heeft al vaak bewezen dat hij competitiever kan zijn dan Russell", stelt hij. Volgens de analist wordt de interne dynamiek nog een boeiend schouwspel. "Het zal interessant zijn om te zien wat er in de toekomst gebeurt tussen hem en Russell". Daarbij benadrukt hij dat de techniek van de W17 de grootste horde vormt voor de renstal; een auto waar Russell merkbaar meer moeite mee heeft wat betreft de energie-afgifte en topsnelheid. "Er is echter één vraagstuk voor Mercedes, en dat is de betrouwbaarheid", voegt Patrese toe.

Dat Antonelli in zijn tweede jaar in de koningsklasse zo nadrukkelijk meedoet om de titel, komt voor zijn landgenoot niet als een verrassing. "Voor de start van het seizoen zei ik al dat Kimi, met een jaar ervaring op zak, heel erg sterk en competitief zou kunnen zijn", legt hij uit. "Ik had dit verwacht, want hij heeft iets over zich dat hem boven een normale, goede kampioen uittilt". Patrese schaart de huidige koploper zelfs al voorzichtig in een illuster rijtje. "Ik kan nog niet zeggen dat hij net zo uitmuntend is als Senna, Schumacher of zelfs Verstappen en Hamilton, omdat zij vele titels op hun naam hebben staan. Maar hij is wel uit datzelfde hout gesneden. Hij zit in die categorie".

Om daadwerkelijk in de voetsporen van die legendes te treden, moet het talent zijn voorsprong de komende maanden zien vast te houden. Na de race in België staan er nog twaalf raceweekenden op de kalender, te beginnen met de Grand Prix van Hongarije. Hoewel Patrese in zijn analyse spreekt over elf resterende races, is zijn boodschap over de titelstrijd helder. "Kimi moet de favoriet zijn. Hij bevindt zich in een zeer sterke positie, zit lekker in zijn vel en de auto is, wanneer deze werkt, supercompetitief", vertelt hij. "Hij is dus de favoriet, maar in dit stadium, met nog elf races te gaan, is het gat niet groot genoeg voor Kimi om te zeggen: oké, ik word kampioen". Toch twijfelt hij niet aan de potentie van de coureur. "Hij is een speciaal talent en zal een speciale kampioen worden. Hij heeft met zes overwinningen en vele poles al laten zien dat hij heel bijzonder is. Je hebt ook het geluk van een groot kampioen nodig om op het juiste moment op de juiste plek te zijn, en dat heeft hij dit seizoen zeker gehad", besluit Patrese

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