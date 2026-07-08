Hoewel er deze week even niet wordt geracet, gaat de meeste aandacht toch weer uit naar Max Verstappen. De Nederlander lijkt mogelijk op weg naar de uitgang bij Red Bull en in deze GPFans Recap zetten we de meest gelezen nieuwtjes van vandaag op een rij.

Het team van McLaren lijkt momenteel de beste papieren in handen te hebben om Verstappen over te nemen. Daarnaast heeft FOM ervoor gezorgd dat de gratis optie om Formule 1 te bekijken in Nederland verder aan banden wordt gelegd en gaat de FIA onderzoek doen naar de wagen van Verstappen, nadat hij in Silverstone voor de tweede keer in korte tijd in de bandenstapels belandde. Dit is de GPFans Recap van woensdag 8 juli.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 zet in op in totaal 34 races in seizoen 2027

De Formule 1-kalender van 2027 kan in totaal maar liefst 34 races gaan tellen, nu de koningsklasse van de autosport het aantal sprintraces voor volgend seizoen op wil schroeven naar tien. Alles lezen over de plannen van de sport? Klik hier!

IMAGO X GPFans

'FIA doet onderzoek naar auto Verstappen en kan Red Bull verbod opleggen'

De FIA zou in gesprek zijn gegaan met Red Bull Racing en Ferrari over het ontwerp van hun roterende achtervleugels. Na twee recente incidenten met de door Max Verstappen gekscherend genoemde 'Macarena-vleugel' wordt door het bestuursorgaan naar verluidt onderzocht of er veiligheidsrisico's kleven aan het concept. Alles lezen over het onderzoek van de FIA? Klik hier!

Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beelden

Stichting Kabelnet Veendam (SKV) heeft als eerste Nederlandse provider besloten om RTL Duitsland definitief uit het zenderaanbod te halen, zo meldt TotaalTV. De Duitse zender wordt vervangen door RTL Oostenrijk, dat direct in HD-kwaliteit aan klanten wordt aangeboden. De opvallende keuze is een gevolg van de strenge eisen van Formula One Management (FOM) rondom het uitzenden van live Formule 1-beelden. De rechtenhouder eist namelijk dat de Duitse Formule 1-uitzendingen buiten Duitsland worden geblokkeerd. Alles lezen over de stappen die er zijn gezet? Klik hier!

Verstappen arriveert in Milton Keynes en laat van zich horen

Hoewel Max Verstappen zijn team afgelopen zondag na de uitvalbeurt in Silverstone even niet meer hoefde te zien, is hij woensdag weer afgereisd naar Milton Keynes. De Nederlander werd gespot bij de entree van het gebouw, waar hij ook nog het een en ander vertelde. Bekijken hoe de Nederlander arriveerde bij Red Bull Racing? Klik hier!

Related image

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

De geruchten over een naderend vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing nemen serieuze vormen aan. De viervoudig wereldkampioen zou met zijn afwachtende houding mede-eigenaar Mark Mateschitz tegen het zere been hebben geschopt, waardoor de Oostenrijker inmiddels serieus rekening houdt met een vertrek van zijn stercoureur. Achter de schermen koerst de Nederlander af op een meerjarige verbintenis bij McLaren, al behoren een sabbatical of een pensioen uit de Formule 1 ook nog tot de mogelijkheden als die deal afketst. Alles lezen over de deal die aanstaande lijkt te zijn? Klik hier!

Gerelateerd