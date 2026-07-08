De FIA zou in gesprek zijn gegaan met Red Bull Racing en Ferrari over het ontwerp van hun roterende achtervleugels. Na twee recente incidenten met de door Max Verstappen gekscherend genoemde 'Macarena-vleugel' wordt door het bestuursorgaan naar verluidt onderzocht of er veiligheidsrisico's kleven aan het concept. De viervoudig wereldkampioen spinde afgelopen weekend in Stowe op Silverstone door een probleem met de vleugel, nadat hij een week eerder in de kwalificatie Oostenrijk ook al van de baan schoot.

De uitvalbeurt in de F1 Britse Grand Prix zorgde voor de nodige frustratie bij de Limburger. Tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring kampte hij al met een probleem met een gebrek aan downforce op de RB22, wat resulteerde in een spin in de voorlaatste bocht. "Nou, zoiets is heel gevaarlijk, want je kunt jezelf echt pijn doen, tot twee keer toe", legde Verstappen uit. Hij heeft de situatie als "onacceptabel" bestempeld. Red Bull-teambaas Laurent Mekies beloofde te doen "wat nodig is om aan de veilige kant te blijven". De Fransman voegde toe: "We racen sinds Miami met dit concept. Sindsdien hebben we een aantal races achter de rug, dus het is te vroeg in de analyse om vast te stellen of het een probleem met het concept zelf is of iets anders", stelde de teambaas.

Artikel gaat verder onder video

FIA buigt zich over werking roterende flappen

De ontwerpen van Red Bull en Ferrari wijken sterk af van de concurrentie, doordat de bovenste flappen aanzienlijk verder roteren. Bij de SF-26 van Ferrari draait het element zo'n 225 graden met de klok mee wanneer de Straight Mode wordt geactiveerd. Dit klapt de vleugel effectief ondersteboven, wat de luchtweerstand drastisch vermindert en zelfs een kleine hoeveelheid lift kan opwekken op de rechte stukken. Bij Red Bull draait het element tegen de klok in, maar dit zou ervoor kunnen zorgen dat er een momentje tussen de Straight Mode en de bochtenmodus zit waarbij alle downforce plotseling wegvalt. Het systeem moet binnen 400 milliseconden kunnen wisselen tussen de open stand en de gesloten bochtenmodus, volgens Artikel 3.11.6.d van het technisch reglement. Hoewel de FIA beide ontwerpen vooraf had goedgekeurd, hebben de zorgen van Verstappen het orgaan ertoe aangezet om de werking van de vleugels opnieuw te evalueren met de technische kopstukken van beide renstallen, meldt The Race.

FIA heeft mogelijkheid Red Bull te verbieden

De uitkomst van de gesprekken zal bepalen of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn om te garanderen dat de roterende onderdelen niet meer falen. De technische reglementen schrijven duidelijk voor hoe een vleugel zich bij een defect moet gedragen. "Het ontwerp is zodanig dat een storing in het systeem ertoe leidt dat het terugkeert naar de positie voor de bochtenmodus", luidt de regelgeving bij Artikel 3.11.6.i. Mocht de FIA onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem oordelen dat de risico's te groot zijn, dan kan het bestuursorgaan direct ingrijpen. Artikel 1.2 van het technisch reglement stelt namelijk: "De stewards mogen de deelname verbieden van een voertuig waarvan de constructie als gevaarlijk wordt beschouwd", en voegt daaraan toe dat "zo'n beslissing met onmiddellijke ingang kan gelden".

Related image

Geen zorgen bij Ferrari

Waar Red Bull met Verstappen nu worstelt met de betrouwbaarheid, lijkt de Scuderia de zaken sowieso beter op orde te hebben. Ferrari testte de roterende achtervleugel al tijdens de wintertest en een vrije training in China, maar durfde het concept toen nog niet in het raceweekend te gebruiken. Daar zijn maanden overheen gegaan. Sinds de Grand Prix van Miami zit de vleugel wel permanent op de wagens van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, die er tot op heden geen grote problemen mee hebben ondervonden. Red Bull belooft ondertussen alles op alles te zetten voor de komende race in België. "We gaan zeker geen middel onbeproefd laten als het hierom gaat, en we houden alle opties open", besloot Mekies.