Formule 1 zet in op in totaal 34 races in seizoen 2027
Formule 1 zet in op in totaal 34 races in seizoen 2027Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1-kalender van 2027 kan in totaal maar liefst 34 races gaan tellen, nu de koningsklasse van de autosport het aantal sprintraces voor volgend seizoen op wil schroeven naar tien.
Sprintraces werden vijf jaar geleden in de Formule 1 geïntroduceerd en zorgen sindsdien voor verdeeldheid bij coureurs en fans. Waar het voor de mensen op de tribunes en thuis voor de buis een aangename toevoeging is om op vrijdag naar een kwalificatie en op zaterdag naar een race over honderd kilometer te kunnen kijken, betekent het voor de teams extra werkdruk en minder voorbereiding. Daarnaast past het volgens sommige rijders niet bij het DNA van de sport. Max Verstappen is bijvoorbeeld van mening dat het hele weekend hoort te draaien om het naar de Grand Prix van zondag toewerken.
Formule 1 wil tien sprintraces op 2027-kalender
De Formule 1 zelf ziet de sprintweekenden echter als een groot succes. Waar er dit jaar zes sprintraces op de kalender staan, wil de organisatie dit voor 2027 omhoog krikken naar maar liefst tien: "We zitten in het proces om het grotere aantal voor de toekomst aan te kondigen en dat zullen we doen als we de kalender [voor volgend jaar] aan zullen kondigen, wat heel snel zal gebeuren", laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten bij Sky Sports.
De verwachting is dat er ook volgend seizoen weer 24 raceweekenden op de kalender kunnen staan. Met maar liefst tien sprintraces betekent dat in totaal 34 races voor de coureurs. Wat we al weten over de 2027-kalender is dat zowel Zandvoort als Barcelona er niet op zal staan, terwijl Turkije en Portugal een rentree zullen maken.
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