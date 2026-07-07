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Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst

Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst

Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst — Foto: © IMAGO
7 reacties

Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De leiding en aandeelhouders van Red Bull Racing raken in toenemende mate gefrustreerd over de afwachtende houding van Max Verstappen. Volgens berichtgeving van De Limburger zijn de spanningen binnen de renstal inmiddels hoog opgelopen. De top van het team is naar verluidt extreem geïrriteerd dat de coureur nog altijd geen definitieve knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst voor volgend jaar. 

De interne onrust volgt op een dramatisch verlopen Grand Prix van Groot-Brittannië, waar de viervoudig wereldkampioen uitviel met een defecte accu en motor. Door deze nulscore op Silverstone is de Nederlander in de WK-stand blijven steken op de zevende plaats met 76 punten. Dit heeft grote contractuele gevolgen, aangezien de Limburger hierdoor mathematisch niet meer in de top drie van het kampioenschap kan eindigen voor de naderende zomerstop. Dit activeert een prestatiegerelateerde ontsnappingsclausule in zijn tot medio 2028 doorlopende contract, waardoor hij de juridische vrijheid heeft om na dit seizoen te vertrekken.

Loyaliteit

Volgens het regionale dagblad had de leiding van Red Bull meer loyaliteit verwacht van de ex-kampioen, zeker nu het team zich in een lastig overgangsjaar bevindt met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbronnen. De RB22 kampt dit seizoen met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan snelheid, wat de renstal naar een teleurstellende vierde plek in het constructeurskampioenschap heeft doen afzakken. Bovendien is men van mening dat Verstappen dankzij Red Bull honderden miljoenen euro's heeft weten te verdienen, waardoor men wel wat meer dankbaarheid van Verstappen had verwacht. Teambaas Laurent Mekies verklaarde na de race in Engeland nog dat het team er alles aan doet om een competitieve auto te leveren om hun kopman te behouden. Toch lijkt dit de onvrede aan beide kanten niet weg te nemen, mede nadat de coureur over de boordradio felle kritiek uitte op afgewezen verzoeken rondom de afstelling.

Loyaliteit

Verstappen weigert zich volgens de berichten vooralsnog opnieuw te committeren en wil eerst tastbaar bewijs zien van technische vooruitgang. Omdat de beslissing steeds verder vooruit wordt geschoven, voelen de aandeelhouders zich "steeds gefrustreerder". Het kamp-Verstappen houdt alle opties nadrukkelijk open. Daarbij behoren niet alleen een overstap naar een ander team, maar ook een sabbatical of zelfs een volledig vertrek uit de Formule 1 inmiddels tot de serieuze mogelijkheden. Vanuit de teamleiding krijgt de rijder naar verluidt tot oktober de tijd om een definitief besluit te nemen.

Heb je er begrip voor dat Max Verstappen zijn beslissing over de toekomst blijft uitstellen?

270 stemmen

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Max Verstappen Red Bull Racing

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