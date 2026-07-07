Volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer heeft Red Bull Racing er goed aan gedaan om de wens van Max Verstappen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië te negeren. De Nederlander wilde de race bij voorkeur vanuit de pitstraat aanvangen om een motorwissel door te voeren, maar de Oostenrijkse renstal hield hem vast aan zijn zevende startplek. Palmer stelt dat het verloop van de wedstrijd het gelijk van het team heeft bewezen, zo laat hij weten in de F1 Nation-podcast.

Het raceweekend op Silverstone eindigde voor de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk voortijdig in de grindbak, nadat zijn achtervleugel niet helemaal dichtklapte voor het ingaan van de bocht. Een soortgelijk probleem trad ook al op bij Verstappen tijdens het weekend in Oostenrijk, waardoor de benodigde downforce plotseling wegviel. In Silverstone ging het dus wederom mis en dat een enorme tegenvaller voor Verstappen en Red Bull; de Nederlander lag namelijk op koers om het podium te gaan bereiken in Groot-Brittannië. Na afloop was Verstappen dan ook woedend en foeterde hij dat Red Bull hem vanuit de pitstraat had moeten laten beginnen, zodat hij zijn set-up had kunnen aanpassen. Palmer begrijpt de frustraties, maar snapt ook de kant van Red Bull.

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Verstappen had 'geen kans' om crash te voorkomen

Palmer zag dat de coureur, ondanks zijn onvrede over de auto, zeer competitief voor de dag kwam. "Max had problemen met de power unit en was niet tevreden met de balans. Dan is er dat terugkerende probleem dat zijn actieve aerodynamica niet goed sluit op de achtervleugel, en dat is wat hem van de baan af stuurde", analyseert de voormalig Renault-coureur. "Hij lag op koers voor een podiumplaats aan het einde, maar er is geen kans om de auto te redden als je geen downforce aan de achterkant hebt. Hij wilde de race eigenlijk niet vanaf de grid beginnen. Hij wilde een nieuwe power unit nemen, zo ontevreden was hij over zijn prestaties op de rechte stukken".

Palmer kan keuze Red Bull wel begrijpen

Toch begrijpt de Brit de keuze van de pitmuur om de wagen gewoon op de grid te laten staan. "Als je ernaar kijkt, vind ik eigenlijk dat het feit dat hij op weg was naar een derde plaats voordat hij uitviel, de beslissing van Red Bull om hem op de startgrid te houden wel rechtvaardigt", vervolgt Palmer. "Het is moeilijk voor te stellen dat hij vanuit de pitstraat beter zou presteren. Dan zou hij natuurlijk een nieuwe krachtbron erbij krijgen, dus misschien is dat later in het seizoen een voordeel."

De uitvalbeurt bij de bocht Stowe was volgens de analist een bittere pil na een indrukwekkende opmars. "Het kwam al naar voren tijdens de kwalificatie in Oostenrijk, en nu gebeurt het weer: het sluit niet goed wanneer hij de bocht ingaat, die bij Stowe op hoge snelheid wordt genomen. Dat is behoorlijk erg. Hij heeft zo hard gewerkt en reed eigenlijk een geweldige race".

Kijkt Verstappen bij andere teams?

De aanhoudende technische problemen zorgen voor toenemende frustratie bij de man die momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap met 76 punten. Palmer vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomst van de rijder, die door een prestatieclausule de mogelijkheid heeft om het team na dit jaar te verlaten. "We kennen de contractsituatie van Max, en is hij aan het rondkijken bij andere teams? Hij is duidelijk weer ontevreden over de gang van zaken. En als je tijdens opeenvolgende raceweekenden op hoge snelheid naar achteren wordt geworpen, ga je dingen in twijfel trekken", besluit Palmer.

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