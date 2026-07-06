Norris-tribune voelt met Verstappen mee na pijnlijke DNF in Silverstone
Norris-tribune voelt met Verstappen mee na pijnlijke DNF in SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Voor Max Verstappen was het weekend in Silverstone er één om snel te vergeten. De kwalificatie verliep al niet fijn en zondag in de Grand Prix viel hij uiteindelijk uit. In Engeland is men niet altijd even groot fan van de Nederlander, maar de Norris-tribune in Silverstone stak de Nederlander toch even een hart onder de riem.
De viervoudig kampioen zit in een moeilijke situatie bij Red Bull. Zo verkeert hij zelf wellicht in de beste vorm van zijn carrière, maar kan Verstappen met de RB22 niet meer eruit halen dan een toevallige podiumplek. Daarnaast zijn er ook nog altijd problemen met de wagen, waarvan er zondag één de oorzaak was van de uitvalbeurt van de Nederlander.
Frustraties Verstappen
In Silverstone zuchtte Verstappen het na afloop uit. De Red Bull-coureur gaf na de kwalificatie al aan dat hij graag vanaf de pitlane wilde starten met een nieuwe power unit. Dat verzoek sloeg Red Bull in de wind en al eerder dit seizoen gaf Verstappen aan dat hij het team af en toe maar zijn gang liet gaan, ondanks dat hij het er niet altijd mee eens was. Na de DNF in Silverstone was hij even helemaal klaar met zijn team en wilde linea recta naar huis, maar liep hij nog langs de Norris-tribune, waarbij er vooral sympathie voor de viervoudig kampioen te bespeuren was. Bekijk hier de beelden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"
- 52 minuten geleden
- 3
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"
- Gisteren 20:21
- 10
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"
- Gisteren 18:22
- 25
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"
Windsor: 'Verstappen kan waarschijnlijk zitje Russell bij Mercedes overnemen'
Verstappen moet maken dat hij weg komt bij Red Bull als hij nog wat wil in de Formule 1
Net binnen
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
- 20 minuten geleden
- 2
Van Gerwen neemt het op voor Verstappen: "Dan wint hij met vijf vingers in zijn neus"
- 52 minuten geleden
- 3
VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"
- 1 uur geleden
- 5
Begrip maar ook kanttekening bij frustratie Verstappen: "Max ging wél hard"
- 1 uur geleden
Lindblad haalt uit naar 'vreemde' F1-regels: 'Er gebeuren hele rare dingen'
- 2 uur geleden
- 1
Mol veegt reden FIA voor safety car-finish van tafel: "In het reglement staat..."
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli