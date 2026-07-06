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Verstappen, Norris, socials

Norris-tribune voelt met Verstappen mee na pijnlijke DNF in Silverstone

Verstappen, Norris, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
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Norris-tribune voelt met Verstappen mee na pijnlijke DNF in Silverstone

Redactie
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Voor Max Verstappen was het weekend in Silverstone er één om snel te vergeten. De kwalificatie verliep al niet fijn en zondag in de Grand Prix viel hij uiteindelijk uit. In Engeland is men niet altijd even groot fan van de Nederlander, maar de Norris-tribune in Silverstone stak de Nederlander toch even een hart onder de riem.

De viervoudig kampioen zit in een moeilijke situatie bij Red Bull. Zo verkeert hij zelf wellicht in de beste vorm van zijn carrière, maar kan Verstappen met de RB22 niet meer eruit halen dan een toevallige podiumplek. Daarnaast zijn er ook nog altijd problemen met de wagen, waarvan er zondag één de oorzaak was van de uitvalbeurt van de Nederlander.

Frustraties Verstappen

In Silverstone zuchtte Verstappen het na afloop uit. De Red Bull-coureur gaf na de kwalificatie al aan dat hij graag vanaf de pitlane wilde starten met een nieuwe power unit. Dat verzoek sloeg Red Bull in de wind en al eerder dit seizoen gaf Verstappen aan dat hij het team af en toe maar zijn gang liet gaan, ondanks dat hij het er niet altijd mee eens was. Na de DNF in Silverstone was hij even helemaal klaar met zijn team en wilde linea recta naar huis, maar liep hij nog langs de Norris-tribune, waarbij er vooral sympathie voor de viervoudig kampioen te bespeuren was. Bekijk hier de beelden.

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