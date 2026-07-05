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Max Verstappen at Suzuka

Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
19 reacties

Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen wist de finish van de F1 Britse Grand Prix niet te bereiken en volgens hem is het volledig te wijten aan een haperende achtervleugel. De viervoudig wereldkampioen belandde in de slotfase van de race op Silverstone in de grindbak en is Red Bull Racing helemaal zat. Dat laat hij na afloop van de race in duidelijke bewoordingen weten.

Hoewel de Limburger in de beginfase nog meevocht om de voorste posities, klaagde hij veelvuldig over een gebrek aan grip en problemen met het terugschakelen. Uiteindelijk maakte een mechanisch defect aan de RB22 een einde aan zijn race op Silverstone, waar hij op podiumkoers lag, wat alweer zijn derde uitvalbeurt van het huidige seizoen betekent. De frustratie is extra groot, omdat het team een door hem gewenste motorwissel en bijbehorende start vanuit de pitstraat weigerde uit te voeren.

Klotesituatie met haperende achtervleugel

Het defect kwam voor Verstappen niet als een verrassing. Hij trekt direct de vergelijking met de eerdere crash in de kwalificatie op de Red Bull Ring. "Hetzelfde als in Oostenrijk", legt hij tegenover Viaplay uit over de oorzaak van zijn schuiver. "De achtervleugel, die sloot weer niet helemaal." Hoewel de renstal voorafgaand aan het raceweekend dacht de oorzaak te hebben verholpen, bleek dat in de praktijk tegen te vallen. "Ander probleem, zelfde uitkomst", vat hij samen.

Ondanks de haperende techniek en het vermogensverlies reed Verstappen lang in de subtop, al hecht hij daar zelf weinig waarde aan. "Als we hem natuurlijk hadden uitgereden op die derde plek, totaal niet verdiend natuurlijk, dat podium", stelt hij kritisch. Hij wijst erop dat zijn positie op de baan vooral te danken was aan straffen voor concurrenten en safety car-situaties. De algehele stemming is dan ook bedrukt. "Gewoon klote. Ja, daar ben ik totaal niet blij mee", klinkt het resoluut.

Verstappen wil er niks mee te maken hebben

Door de nulscore op de zondag in Groot-Brittannië blijft de teller van Verstappen steken op 76 punten, wat momenteel slechts goed is voor een zevende plaats in de WK-stand. Met de naderende Grand Prix van België, die later deze maand op de kalender staat, kiest hij voorlopig voor afstand van Red Bull Racing. Gevraagd of er harde woorden gaan vallen, is zijn antwoord helder. "Ik wil even niks ermee te maken hebben, om eerlijk te zijn." Neemt hij helemaal rust voor zichzelf, totdat het F1-circus op Spa-Francorchamps aankomt? "Ja..."

Begrijp jij dat Max Verstappen even afstand wil nemen van zijn team na deze reeks problemen?

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