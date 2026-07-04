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Verstappen after Sprint at Silverstone

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool
5 reacties

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen ziet zijn raceweekend op Silverstone ernstig belemmerd worden door aanhoudende problemen met de motor en de balans van zijn auto. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich slechts als zevende voor de F1 Britse Grand Prix en stelt dat zijn Red Bull Ford aangedreven RB22 simpelweg niet vooruit te branden is.

Hoewel Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar nog de vijfde startplek wist te bemachtigen, kende Verstappen een uiterst moeizame zaterdagmiddag. De teleurstellende zevende tijd past in het beeld van het huidige seizoen, waarin de renstal nog geen enkele overwinning wist te boeken en flink tekortkomt op de concurrentie. De pole position ging uiteindelijk naar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Zelfs George Russell die in Q1 nog crashte, wist voor de Red Bulls te eindigen.

Langzaam op het rechte stuk

Tijdens de kwalificatie werd duidelijk dat de auto van Verstappen structureel topsnelheid miste. De Red Bull-coureur benadrukt dat dit direct invloed heeft op het energiemanagement van de wagen. "Het liep gewoon niet. Er was geen balans in de auto en aan de andere kant waren we ook heel langzaam op het rechte stuk", aldus Verstappen tegenover Viaplay. "Als je langzaam bent op het rechte stuk, verbruik je natuurlijk ook meer batterij. Dat zie je overal op het rechte stuk, maar vooral in de laatste sector. Op een gegeven moment heb je geen batterij meer en dan loopt niks meer."

Problemen aan één kant van de garage

Daarnaast wijst de kopman van het team erop dat de technische mankementen zich specifiek bij zijn wagen lijken voor te doen, in tegenstelling tot de bolide van Hadjar. "Op de één of andere manier was het aan mijn kant van de garage overal langzamer", doelt hij op de onverklaarbare verschillen binnen de formatie. Naast het motorische defect, dat volgens de coureur al in Q2 voelbaar was, worstelt hij ook met de afstelling. "Dat is de balans, dat is een ander probleem. We hebben steeds hetzelfde probleem, dus je maakt eigenlijk geen stappen vooruit."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Vraagteken voor morgen

Dat het team de oorzaak van de haperende krachtbron nog niet heeft gevonden, sterkt Verstappen in zijn pessimisme voor de race van morgen, die om 16:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De auto's staan in parc fermé, dus er mag ook niet gesleuteld worden. "Hij loopt niet. Dat is het probleem. Je verliest op elk recht stuk tijd en dat stapelt zich op", benadrukte de ontevreden coureur. "Dat is een probleem bij ons dat we niet kunnen vinden in de motor. Dat is voor mij een vraagteken voor morgen wat we moeten doen, want dit heeft geen zin."

Geloof jij dat Max Verstappen vanaf P7 nog op het podium kan eindigen op Silverstone?

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