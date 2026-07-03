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Max Verstappen with his manager Raymond Vermeulen

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

Max Verstappen with his manager Raymond Vermeulen — Foto: © IMAGO
3 reacties

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het zou volkomen logisch zijn dat het management van Max Verstappen momenteel de opties bij andere topteams onderzoekt, denkt Martin Brundle. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat dergelijke verkennende gesprekken simpelweg bij de koningsklasse van de autosport horen en dat zowel coureurs als teambazen hun ogen altijd open moeten houden. Dat laat hij weten bij Sky Sports F1 richting de Britse Grand Prix.

"Er zijn de vier topteams: Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Het is je taak als manager van een coureur om rond te kijken, en het is je taak als teambaas om hetzelfde te doen", begint Brundle uit te leggen. De geruchten over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen naar McLaren draaien momenteel op volle toeren in de paddock. Hoewel de Britse renstal het huidige rijdersduo Lando Norris en Oscar Piastri al voor langere tijd heeft vastgelegd, hebben er naar verluidt toch verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen kamp-Verstappen en McLaren-topman Zak Brown. Dit heeft te maken met de wankele situatie bij Red Bull Racing, waar de coureur door tegenvallende resultaten en een actieve prestatieclausule mogelijk voortijdig onder zijn tot en met 2028 lopende contract uit kan komen.

Verstappen de beste coureur, maar kritiek op management

Dat concurrenten zoals McLaren geïnteresseerd zijn in de diensten van de Limburger, is voor Brundle geen verrassing. Ondanks dat Verstappen momenteel slechts zevende staat in de tussenstand om de wereldtitel, twijfelt de Britse commentator niet aan zijn kwaliteiten. "Max Verstappen is op dit moment naar mijn mening de beste coureur op de grid", stelt Brundle. "Hij is nog steeds de snelste en de meest constante, en hij maakt de minste fouten."

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De mogelijke uittocht van de stercoureur volgt op een zeer onrustige periode binnen de Oostenrijkse renstal. Brundle wijst erop dat de entourage rondom de coureur daar zelf een aanzienlijke rol in heeft gespeeld. Hij refereert aan de interne machtsstrijd die vorig jaar resulteerde in het ontslag van toenmalig teambaas Christian Horner. "Als hij daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull... mijn hemel, ze wilden het management van Red Bull opblazen, kamp-Verstappen, en dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan", blikt Brundle terug. "Ze begonnen met Christian en van daaruit is het verder gegaan. Ik denk dat Team Verstappen zijn werk iets te goed heeft gedaan door mensen bij Red Bull uit de weg te willen ruimen."

Race-engineer Gianpiero Lambiase heeft een overstap naar McLaren al aangekondigd, terwijl geruchten de ronde doen dat hoofdengineer Paul Monaghan zal vertrekken naar Cadillac. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de Red Bull-leegloop.

Geloof jij dat Max Verstappen de overstap naar McLaren zal maken?

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