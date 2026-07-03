FIA grijpt in voor kwalificaties: coureurs gebruiken remmen niet meer voor iconische bochten
FIA grijpt in voor kwalificaties: coureurs gebruiken remmen niet meer voor iconische bochtenMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft de maximale energieterugwinning voor de sprintkwalificatie en de reguliere kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix met een extra megajoule teruggeschroefd. Hiermee komt de limiet op het circuit van Silverstone dit weekend uit op 6,5 megajoule per ronde. Daarnaast is de snelheid waarmee het elektrisch vermogen wordt afgebouwd, vastgesteld op 50 kilowatt per seconde. Deze technische ingreep is bedoeld om te voorkomen dat de bolides te hard afremmen door superclipping, een fenomeen waarbij de auto plotseling veel snelheid verliest aan het einde van een recht stuk.
Uit de laatste simulaties van de teams en de regelgever blijkt dat de coureurs op het Britse circuit ongeveer tachtig procent van een ronde vol gas zullen rijden. Dit hoge percentage zorgt voor een extreme mate van superclipping, waardoor de coureurs voor de iconische bochtencombinaties zoals Copse en Maggotts-Becketts-Chapel mogelijk niet eens meer het rempedaal hoeven in te trappen. De batterij en de MGU-K fungeert op deze delen van de baan in feite als een remmechanisme. Hierdoor kunnen de auto's door de bochten navigeren zonder dat de coureur van zijn gas hoeft te gaan. De verwachting is dat het veld vanaf het punt voor Copse tot aan Stowe de voet volledig op het gaspedaal houdt, met slechts een kort moment van liften bij Chapel.
Aanzienlijke verlaging ten opzichte van standaardlimiet
De aanpassing naar 6,5 megajoule is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de standaardlimiet van 8,5 megajoule die normaal gesproken onder de nieuwe motorreglementen is toegestaan. Omdat het snelle circuit in Northamptonshire door de vele snelle secties te boek staat als een baan waar relatief weinig energie kan worden opgewekt, zouden teams zonder deze beperking op onnatuurlijke wijze energie moeten oogsten. Ook de verlaagde zogeheten rampdown-rate van 50 kilowatt per seconde, waar op sommige andere banen nog 100 kilowatt per seconde gebruikelijk is, moet bijdragen aan de veiligheid. Door de afbouw van het vermogen geleidelijker te laten verlopen, ontstaat er een natuurlijker snelheidsprofiel en worden gevaarlijke situaties met achteropkomende auto's voorkomen, zoals met Ollie Bearman en Franco Colapinto op Suzuka.
Simulatorervaring van Verstappen bevestigt karakteristieken
De specifieke karakteristieken van de nieuwe generatie bolides zorgen voor een compleet andere rijervaring op het historische circuit. Max Verstappen merkte na eerdere sessies in de simulator al op dat Silverstone door de actuele reglementen bijna constant als een volgas-circuit aanvoelt. De viervoudig wereldkampioen en zijn collega's krijgen vandaag direct te maken met de aangepaste limieten, aangezien de sprintkwalificatie voor zo dadelijk op het programma staat, om 17:30 uur Nederlandse tijd om precies te zijn. Morgen volgt vervolgens de reguliere kwalificatiesessie voor de hoofdrace van zondag.
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