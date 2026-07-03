Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg zijn er momenteel slechts twee coureurs op de Formule 1-grid die door Max Verstappen worden gezien als echte bedreigingen en gelijken. De analist stelt dat de viervoudig wereldkampioen naast routinier Lewis Hamilton ook veel ontzag heeft voor het jonge talent Kimi Antonelli, zo vertelt hij in de Race F1 Podcast.

De uitspraken komen op een moment waarop de verhoudingen in de koningsklasse flink zijn opgeschud. Waar Verstappen zelf een moeizaam seizoen beleeft bij Red Bull Racing en op een zevende plaats in het kampioenschap staat, maakt Antonelli juist grote indruk. De pas 19-jarige Italiaan voert momenteel de WK-stand aan namens Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en houdt daarmee teamgenoot George Russell achter zich. Hamilton, inmiddels 41 jaar, staat derde in zijn tweede seizoen bij Scuderia Ferrari.

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Enorm veel respect

Valkenburg benadrukt in de podcast dat Verstappen de kwaliteiten van zijn concurrenten goed kan inschatten. Ondanks zijn eigen sportieve tegenslagen dit jaar kijkt de 28-jarige Red Bull-coureur met veel waardering naar de prestaties van zowel de zevenvoudig wereldkampioen als het jonge Mercedes-talent. “Er is daar zo ontzettend veel respect. Als ik naar Verstappen kijk, denk ik dat er twee coureurs op deze grid zijn die hij echt enorm hoog heeft zitten naast zichzelf, en dat zijn Lewis en Kimi,” aldus de commentator.

Nieuwe motivatie om te blijven

De snelle ontwikkeling van de huidige WK-leider zou bovendien invloed kunnen hebben op de toekomstplannen van Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag het potentieel van Antonelli al vroeg, en die opmars zorgt volgens Valkenburg voor een nieuwe uitdaging voor de gevestigde orde. “De opkomst van Antonelli en het besef van wat Toto Wolff al eerder zag, zou Verstappen wel eens langer in de Formule 1 kunnen houden dan hij aanvankelijk dacht. Ik denk dat het hem enorm prikkelt. Hij heeft al met Hamilton afgerekend, maar Hamilton is iets ouder,” legt Valkenburg uit.

Veranderde dynamiek

Volgens de Viaplay-commentator zorgt de mix van ervaren kampioenen en jonge talenten voor een nieuwe dynamiek voor Verstappen. Waar duels met de Ferrari-coureur al jarenlang bekend terrein zijn, dwingt de snelle opkomst van Antonelli hem om constant op topniveau te blijven. “Als ik er van een afstandje naar kijk, zie ik Verstappen denken: ik moet op mijn allerbest zijn tegen deze jongen. En dat is heel erg leuk. Ik denk dat het de situatie voor hem een beetje heeft veranderd,” besluit Valkenburg.

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