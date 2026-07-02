Gevraagd naar de geruchten over een overstap van Max Verstappen naar McLaren, laat Lando Norris weten dat zowel hijzelf als teammaat Oscar Piastri voor de lange termijn vastliggen bij het team. Desalniettemin zou hij de viervoudig wereldkampioen met open armen ontvangen.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is al enige tijd onderwerp van gesprek. Afgelopen jaar voerde hij vanwege de tegenvallende performance van Red Bull Racing gesprekken met Mercedes, maar besloot hij uiteindelijk zijn ploeg in ieder geval dit jaar nog trouw te blijven. Of Verstappen zijn contract helemaal tot eind 2028 uitzit, is op dit moment echter opnieuw de vraag. Red Bull Racing heeft ook dit seizoen de performance niet op orde, waardoor de Limburger momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap. Het kamp van Verstappen heeft laten weten voor de zomerstop een beslissing te willen nemen over volgend jaar.

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Norris reageert op geruchten rondom Verstappen

Nu de deur bij Mercedes dicht lijkt te zitten, lijkt McLaren de enige serieuze mogelijkheid voor Verstappen. Norris en Piastri liggen daar de komende jaren nog vast, maar als het erop aankomt, stelt een contract in de Formule 1 weinig voor. In gesprek met de BBC wordt Norris gevraagd naar de geruchten rondom Verstappen: "Er wordt altijd van alles gezegd en geschreven, maar onze namen liggen nog voor langere tijd vast", klinkt het. "Het is altijd grappig om dingen op te zien duiken, waarbij je je afvraagt hoe dat überhaupt mogelijk zou zijn."

Norris zou Verstappen als teamgenoot geweldig vinden

De regerend wereldkampioen zou Verstappen echter wel van harte welkom heten: "Ik verwelkom iedereen als teamgenoot. Max is een wereldkampioen en samen met Lewis en Fernando een van de besten uit de sport. Je wilt jezelf altijd meten met de besten. De beste manier om dat te doen, is door ze als teamgenoot te hebben. Ik zou het geweldig vinden als Max mijn teamgenoot zou zijn. Ik zou het ook geweldig vinden als dat Lewis of Fernando zou zijn. Maar ik ben ook blij met Oscar als teamgenoot. Hij is een ongelofelijk goede coureur en een teamgenoot die mij pusht."

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