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Max Verstappen, Austrian GP, 2026, Red Bull, generic

Croft hekelt optreden FIA na crash Verstappen: "Ben hier nog altijd erg boos over"

Max Verstappen, Austrian GP, 2026, Red Bull, generic — Foto: © IMAGO
2 reacties

Croft hekelt optreden FIA na crash Verstappen: "Ben hier nog altijd erg boos over"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Sky Sports-commentator David Croft heeft de FIA een grote inschattingsfout gemaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit steekt zijn onvrede niet onder stoelen of banken over de afhandeling van de crash van Max Verstappen in de slotfase van de sessie op de Red Bull Ring. Omdat de wedstrijdleiding slechts één gele vlag zwaaide, kon George Russell ogenschijnlijk ongehinderd naar de poleposition rijden, iets wat bij 'Crofty' op groot onbegrip stuit, zo laat hij weten in de The F1 Show Podcast.

In een zinderende kwalificatie ging het in het laatste deel mis voor de viervoudig wereldkampioen. De 28-jarige coureur van Red Bull Racing verloor in bocht 9 plotseling de achterkant van zijn RB22 en belandde hard in de bandenstapels. Waar Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli zijn ronde direct afbrak na het waarnemen van de gevaarsituatie, ging Russell wél door. De Mercedes-coureur trof slechts één gele vlag aan, vertraagde voldoende en scherpte de toptijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc met ruim twee tienden aan. De stewards van de FIA oordeelden na afloop dat de latere winnaar van de Oostenrijkse race geen blaam trof, waardoor hij de eerste startplek mocht behouden.

Veiligheid in het geding

Croft richt zijn pijlen dan ook niet op de coureurs, maar op de internationale autosportbond. Volgens de ervaren verslaggever had de situatie rondom de gestrande Red Bull van Verstappen minimaal om een dubbele gele vlag of zelfs een rode vlag gevraagd. "Ik heb in de paddock nog niemand gesproken die vindt dat het juist was om één enkele gele vlag in plaats van een dubbele gele vlag te zwaaien", stelt de commentator. Hij benadrukt dat het onderbreken van een poleronde door vlaggen nu eenmaal een inherent onderdeel is van de kwalificatie. "Niemand wil uiteraard dat coureurs hun rondetijden kwijtraken of dat een potentiële poleronde moet worden afgebroken door vlaggen, maar het hoort erbij. Dat is het risico dat je neemt als je als laatste de baan opgaat. Er is een risico en een beloning, nietwaar? In negen van de tien gevallen heb je betere omstandigheden, maar je poging kan worden beëindigd door dubbele gele vlaggen", aldus Croft.

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Tekst gaat door onder de afbeelding

Toch is het niet alleen het sportieve aspect dat de Brit dwarszit; hij maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van de coureurs op het circuit. "We hebben het hier over veiligheid. Dit was een onveilige situatie. Er stond namelijk een auto in de bandenstapels in een bocht waar met snelheden van 225 kilometer per uur naartoe wordt gereden. Je kunt niet voortdurend hameren op veiligheid en dan toestaan dat zoiets gebeurt", legt hij uit. Croft eist dan ook opheldering van de FIA over de gemaakte keuzes in Spielberg. "Ik zou graag een grondig onderzoek willen naar wat hier is gebeurd, zodat we kunnen begrijpen waarom de wedstrijdleiding denkt dat dit acceptabel is. Ik ben hier nog altijd erg boos over. Veiligheid zou voorop moeten staan, niet het spektakel", besluit hij stellig.

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