De ADAC Nordrhein heeft een nieuw kampioenschap voor 2027 aangekondigd, de ADAC 24h Nürburgring Series. Het heeft echter direct voor frictie gezorgd met de VLN, de organisatie van de al bestaande Nürburgring Langstrecken-Serie, en met de officiële belangengroep van het Duitse circuit. Er zit voor de tweede keer in korte tijd een oorlog aan te komen op de Nürburgring Nordschleife.

De nieuwe ADAC 24h Nürburgring Series bestaat uit een officiële 24h Prologue voor extra testmogelijkheden, de 24h Qualifier-races, de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring zelf en twee zomerevenementen, de Eifelrennen en de 1000km Race. Mogelijk gaan we daardoor meer van Max Verstappen zien op de Nürburgring. Het probleem is dat dit compleet gescheiden is van de NLS, en het nieuwe kampioenschap wordt dan ook als een rivaal ervan gezien. Het lijkt een herhaling van de poging van NR Holding om de NES, de Nürburgring Endurance Series georganiseerd door de AvD, in 2024 op te zetten als een concurrerend kampioenschap voor de NLS. Twee NES-races werden geannuleerd vanwege te weinig geïnteresseerde teams en protesterende marshals, en vervolgens liepen de plannen helemaal spaak, waardoor er nooit een NES-race heeft plaatsgevonden. Die oorlog liep met een sisser af, maar er zit een nieuwe oorlog aan te komen tussen de NLS van de VLN en de 24h Nürburgring Series van de ADAC.

Artikel gaat verder onder video

VLN verwelkomt nieuwe kampioenschap niet

De VLN verwelkomt het nieuwe kampioenschap dan ook niet. "We hebben kennis genomen van de plannen van ADAC Nordrhein. We kunnen deze stap niet verwelkomen, omdat we Nordschleife-races zien als een gezamenlijke onderneming die samenwerking vereist. Desondanks blijven we onverminderd gefocust op ons doel: enduranceraces op de Nordschleife een betaalbaar en aantrekkelijk platform bieden voor deelnemers, teams en fans", vertelt Mike Jäger, algemeen directeur van de VLN, in een statement.

© Gruppe C

Belangengroep voegt zich bij de VLN

De Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) wijst de ADAC 24h Nürburgring Series voor 2027 eveneens af, omdat "twee kampioenschappen die tegelijkertijd strijden om de beperkte data op de Nürburgring Nordschleife geen zin heeft vanuit het perspectief van de teams en coureurs", aldus voorzitter Martin Rosorius.

De ILN is een vereniging waarin alle grote teams die deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie een bestuurslid hebben. Ze doen een beroep op de ADAC 24h Nürburgring Series en de NLS om "tot een akkoord te komen en eindelijk samen te werken aan een economisch verantwoorde en duurzame oplossing voor de lange termijn voor enduranceraces op de Nordschleife".

De ILN zal zich tot ten minste 2028 verzetten tegen elke wijziging van het format van de races op de Nürburgring Nordschleife. Ze vinden dat een aankondiging van een nieuw kampioenschap voor volgend jaar te laat is gekomen, omdat "planningszekerheid van het grootste belang is voor onze teams".

Gerelateerd