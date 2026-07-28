Bij de podcast van het GPFans Raceteam is scherp uitgehaald naar het gedrag van Carlos Sainz na afloop van de F1 Grand Prix van Hongarije. De Williams-coureur kwam op de Hungaroring in botsing met Oscar Piastri en wees na afloop naar falende systemen als de voornaamste oorzaak van het incident. Volgens Vincent Bruins had de Madrileen echter simpelweg de schuld op zich moeten nemen en zijn excuses moeten aanbieden.

Tijdens de race ging het mis toen Piastri, die in de beginfase de leiding in handen had, Sainz op een ronde wilde zetten in bocht twee. Maar Sainz stuurde in, waardoor het tot een contact tussen de twee auto's kwam. Hoewel de McLaren-coureur zijn weg in eerste instantie kon vervolgen, verloor hij wel de leiding aan ploegmaat Lando Norris door het tijdsverlies. Uiteindelijk viel de Australiër alsnog uit met een defecte versnellingsbak. De wedstrijdleiding deelde vervolgens een tijdstraf van vijf seconden uit aan de coureur van Williams voor het veroorzaken van de touché.

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Tijdstraf was veel te laag

"Ten eerste, na de race, bied gewoon je excuses aan. Ga niet er juist verder op ingaan en zeggen: 'Ja, dat is racen, dat hoort erbij.' Flikker op", begint Bruins fel. "Ik vind Sainz echt een geweldige coureur. Ik was groot fan van hem toen hij bij Ferrari zat. Ik vind dat hij daar geweldige dingen heeft laten zien. Hij heeft altijd slimme dingen laten zien met zijn engineer. Dus dat hij zoiets flikt bij Piastri... Ik snap dat totaal niet, echt totaal niet."

Op de vraag of een tijdstraf van vijf seconden terecht was, antwoordt hij: "Nee, dat is veel te laag. Veel te laag. Sowieso komt de straf vanwege de touché, niet eens vanwege het negeren van de blauwe vlaggen. Hij krijgt al blauwe vlaggen vanaf de één na laatste bocht de ronde ervoor. Hij is langs acht of negen lichtpanelen met blauwe vlaggen gereden. Hij had het moeten zien. Hij kan niet beweren dat hij het niet gezien heeft. Dat kan niet."

Blauw lichtje is puur en alleen een hulpmiddel, meer niet

De excuses die Sainz verzon, stopten daar niet. "Vervolgens loopt hij te klagen: 'Ja, de driver tracker deed het niet, dus mijn engineer heeft me niet gewaarschuwd.' Dikke bullshit.", vervolgt Bruins. "Als je de boardradio terugluistert, dan wordt hij gewoon gewaarschuwd dat Piastri eraan zit te komen. Hij wist het. Althans, het is hem in ieder geval verteld. Dus hij kan zijn engineer wel mooi onder de bus gaan gooien, maar dat heeft ook geen zin. En vervolgens loopt hij ook nog eens te klagen dat hij geen blauw lichtje op zijn stuur krijgt."

De lichtjes op het stuur zijn puur een tool om extra gewaarschuwd te worden. "Boeien dat je dat lichtje niet krijgt, dat is niet leidend. Dat is een hulpmiddel. Het is niet leidend. Als er een rode vlag is in de kwalificatie, omdat Verstappen met 300 kilometer per uur in de muur is gevlogen en er moet een ambulance op de baan komen en jij zegt dan: 'Ik had geen rood lichtje op mijn stuur, dus ik maak mijn ronde gewoon af.' Dat kun je toch ook niet zeggen? De marshals die de lichtpanelen doen en de vlaggen zwaaien, dat is leidend."

Verlaagde straf vanwege dode hoek is "belachelijk"

Bruins ergert zich tevens aan het zwakke optreden van de stewards in Hongarije. "Het erge is dat hij niet tien seconden straf krijgt, wat de standaard penalty is voor een touché, maar vijf seconden. En dat krijgt hij, 'want Piastri zat in zijn dode hoek'", zo citeert hij de verklaring van de FIA sarcastisch. "Ja, nou en? Piastri zit op het hele rechte stuk op de achtervleugel van Sainz en vervolgens ook tussen bochten één en twee. Sainz rijdt vervolgens zelf wijd, hij mist zijn rempunt voor bocht twee. Piastri zal misschien hebben gedacht dat hij hem er toen langs zou laten, want Sainz zat niet op de racelijn. Ja, ik snap er echt niks van." Hij wijst erop dat Sainz het zelf heeft laten gebeuren dat Piastri in zijn dode hoek kwam.

Dat Ollie Bearman een tijdstraf krijgt voor het negeren van de blauwe vlaggen, maar Sainz niet, vindt Bruins onbegrijpelijk. "[Bearman] kreeg blauwe vlaggen vanaf bocht één en hij liet Hadjar er pas langs na bocht zes. Als je Sainz bent en je krijgt blauwe vlaggen vanaf de één na laatste bocht en je hebt Piastri er bij bocht drie nog niet langs gelaten, dan is dat toch ook te laat?" Bruins benadrukt dat de straf van Bearman of de straf voor de snelheidsovertreding van Hamilton terecht is, maar is het ermee oneens dat het gelijk staat aan de penalty van vijf seconden van de actie van Sainz. "Het slaat nergens op. Dit kun je niet aan de kijkers uitleggen. Het valt niet goed te praten, het is echt belachelijk."

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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