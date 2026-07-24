Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. De Red Bull-coureur stelt dat het lastig was om de juiste afstelling te vinden en benadrukt dat het team nog genoeg werk te doen heeft voor de rest van het weekend, zo vertelt hij bij F1TV.

Tijdens de tweede vrije training op het Hongaarse asfalt noteerde de Nederlander de vierde tijd, achter de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de McLaren van Lando Norris. Het raceweekend in Boedapest is belangrijk voor Red Bull, aangezien de Oostenrijkse renstal een flink pakket aan technische updates heeft meegenomen om de aansluiting met de top terug te vinden. Zo is de RB22 dit weekend onder meer voorzien van een volledig nieuwe vloer, een aangepaste diffuser en de teruggekeerde 'Macarena'-achtervleugel om meer neerwaartse druk te genereren.

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Onrustige sessie op de Hungaroring

Toch verliep het op de baan nog niet vlekkeloos voor de kopman van Red Bull. "Het was een wat moeilijke dag. Het was lastig om een goede balans in de auto te vinden", blikt Verstappen terug op zijn vrijdag. De huidige nummer zeven in het wereldkampioenschap legt uit waar de focus voor de rest van het weekend ligt. "We moeten het voor elkaar zien te krijgen om een soepelere ronde te rijden, ook voor de lange runs. Er is dus nog wat werk te doen voor morgen", aldus de Limburger.

De tweede oefensessie werd bovendien onderbroken door een rode vlag na een crash van Franco Colapinto in zijn Alpine. Daarnaast meldde Verstappen zich gedurende de training meerdere keren via de boordradio bij zijn team. De teamgenoot van Isack Hadjar gaf onder meer aan problemen te hebben met zijn zitpositie in de cockpit. Later in de sessie, tijdens een racesimulatie op de medium band, vreesde de Nederlander schade aan zijn voorvleugel nadat hij over een object op de baan was gereden. Race-engineer Gianpiero Lambiase kon hem na een snelle controle van de data echter geruststellen dat de auto geen schade had opgelopen.

Max Verstappen reports that there's debris on track



And there it is 👀 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/wx10t9sK1x — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

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