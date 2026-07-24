close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. De Red Bull-coureur stelt dat het lastig was om de juiste afstelling te vinden en benadrukt dat het team nog genoeg werk te doen heeft voor de rest van het weekend, zo vertelt hij bij F1TV.

Tijdens de tweede vrije training op het Hongaarse asfalt noteerde de Nederlander de vierde tijd, achter de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc en de McLaren van Lando Norris. Het raceweekend in Boedapest is belangrijk voor Red Bull, aangezien de Oostenrijkse renstal een flink pakket aan technische updates heeft meegenomen om de aansluiting met de top terug te vinden. Zo is de RB22 dit weekend onder meer voorzien van een volledig nieuwe vloer, een aangepaste diffuser en de teruggekeerde 'Macarena'-achtervleugel om meer neerwaartse druk te genereren.

Onrustige sessie op de Hungaroring

Toch verliep het op de baan nog niet vlekkeloos voor de kopman van Red Bull. "Het was een wat moeilijke dag. Het was lastig om een goede balans in de auto te vinden", blikt Verstappen terug op zijn vrijdag. De huidige nummer zeven in het wereldkampioenschap legt uit waar de focus voor de rest van het weekend ligt. "We moeten het voor elkaar zien te krijgen om een soepelere ronde te rijden, ook voor de lange runs. Er is dus nog wat werk te doen voor morgen", aldus de Limburger.

De tweede oefensessie werd bovendien onderbroken door een rode vlag na een crash van Franco Colapinto in zijn Alpine. Daarnaast meldde Verstappen zich gedurende de training meerdere keren via de boordradio bij zijn team. De teamgenoot van Isack Hadjar gaf onder meer aan problemen te hebben met zijn zitpositie in de cockpit. Later in de sessie, tijdens een racesimulatie op de medium band, vreesde de Nederlander schade aan zijn voorvleugel nadat hij over een object op de baan was gereden. Race-engineer Gianpiero Lambiase kon hem na een snelle controle van de data echter geruststellen dat de auto geen schade had opgelopen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije

Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije

  • 1 uur geleden
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?

Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?

  • Vandaag 15:19
  • 4
Kelly Piquet stevig aangepakt wegens vermeende hypocrisie en verkeerde vrienden

Kelly Piquet stevig aangepakt wegens vermeende hypocrisie en verkeerde vrienden

  • Vandaag 08:02
  • 8
Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'

Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'

  • 1 minuut geleden
Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak

Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak

  • 1 uur geleden
Hamilton snelste in tweede training, Verstappen niet tevreden over RB22

Hamilton snelste in tweede training, Verstappen niet tevreden over RB22

  • 3 uur geleden

Net binnen

21:03
Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'
20:29
Russell wijst naar asfaltproblemen op de Hungaroring: 'Dat begint uit elkaar te vallen'
19:58
Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije
19:32
Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak
18:31
Fans gaan los: grote speculatie over zwangerschap vrouw Leclerc na entree in Hongarije
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

2 uur geleden
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?" Gabriel Bortoleto

Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"

Vandaag 09:22
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Ontdek het op Google Play
x