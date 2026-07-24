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Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

FIA neemt beslissing over onderonsje tussen Sainz en Verstappen in Hongarije

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO
3 reacties

FIA neemt beslissing over onderonsje tussen Sainz en Verstappen in Hongarije

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De FIA heeft uitspraak gedaan over het incident waarbij Carlos Sainz tijdens de eerste vrije training betrokken was. De Spanjaard moest zich bij de stewards verantwoorden voor vermeend gevaarlijk rijgedrag tegenover Max Verstappen.

Het incident vond plaats tijdens de eerste vrije training, toen Sainz Verstappen in de weg reed. De Spanjaard gaf direct aan dat zijn radio niet goed functioneerde, wat volgens hem de oorzaak van het misverstand was. Desondanks moest hij zich na afloop van de sessie melden bij de stewards.

FIA neemt beslissing over onderonsje

Het was in eerste instantie Sainz die Verstappen in de weg zat. Daarvoor krijgt Sainz een waarschuwing van de stewards: "Op het rechte stuk richting bocht 12 reed auto 55 [Sainz] op de racelijn en remde vroeg af, terwijl auto 3 [Verstappen] tijdens een pushronde van achteren naderde. Auto 3 moest naar rechts uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Uit de teamradio bleek dat de engineer de coureur van auto 55 meerdere keren had gewaarschuwd voor de naderende auto 3. Sainz verklaarde echter dat de kabel van zijn radio was losgeraakt, waardoor hij die berichten niet had gehoord. Volgens de Spanjaard bereidde hij zich voor op een pushronde en remde hij eerder voor bocht 12 om zijn remmen op temperatuur te brengen (...) De stewards erkenden dat Sainz problemen had met zijn radio, wat verklaarde waarom hij de waarschuwingen over de naderende Verstappen niet had gehoord. Desondanks oordeelden zij dat hij, juist omdat hij geen instructies van zijn team kon ontvangen, zijn remmen niet op de racelijn had mogen opwarmen. Door dat wel te doen hinderde hij Verstappen."

Verstappen ging na het moment zelf ook even op de rem staan, maar de stewards besloten daar verder geen actie op te ondernemen: "De coureur van auto 3 remde vervolgens zelf aanzienlijk af in bocht 12 en maakte gebaren naar de coureur van auto 55 om zijn frustratie te uiten over het feit dat hij door die auto was opgehouden. De coureur van auto 55 haalde auto 3 daarna in. De coureur van auto 55 verklaarde dat hij op geen enkele manier werd gehinderd door het afremmen van auto 3 in bocht 12. Ook geen andere auto werd hierdoor beïnvloed. De stewards besloten daarom geen verdere actie te ondernemen."

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