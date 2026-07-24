LIVE | VT1 Hongarije: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag
LIVE | VT1 Hongarije: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dagMaak ons je Google-favoriet
De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije wordt een belangrijke sessie voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Zal de formatie er na het hoopgevende weekend in Spa opnieuw goed bijzetten? Verder zullen de ogen gericht zijn op Aston Martin, dat met een enorm updatepakket twee tot drie seconde hoopt te winnen.
LIVE: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag in Hongarije?
De eerste vrije training zit erop
De eerste vrije training zit erop.
De top vijf:
Leclerc: 1.19.075
Verstappen: +0.484
Hamilton: +0.543
Hadjar: +0.992
Russell: +0.991
Vanmiddag om 17:00 uur zijn we terug met de tweede oefensessie.
We zijn weer onderweg
De baan is inmiddels weer vrijgegeven. We hebben nog een dikke tien minuten te gaan in deze sessie.
De top vijf:
Leclerc: 1:19.075
Verstappen: + 0.484
Hamilton: + 0.543
Hadjar: + 0.922
Russell: + 0.991
Rode vlag
We hebben een rode vlag. Stroll roept over de boordradio dat zijn ophanging kapot is en komt tot stilstand naast de baan. De auto wordt weggetakeld. Lewis Hamilton laat ondertussen weten dat zijn versnellingen niet lekker werken. Nog twintig minuten te gaan.
Leclerc het snelst
Nu is het Leclerc die opnieuw een klap harder gaat. De Ferrari-coureur noteert een 1:19.075 en is daarmee bijna vijf tienden sneller dan Verstappen. Hadjar staat nu op P3, negen tienden achter Leclerc.
Verstappen klokt snelste tijd
Halverwege de sessie gaat Verstappen een klap harder dan de rest. De Nederlander noteert een 1:19.559 en is daarmee een halve seconde sneller dan Russell op P2. Leclerc, Hamilton en Bortoleto completeren de top vijf. Red Bull rijdt dit weekend weer met de veelbesproken achtervleugel, nu hopelijk zonder problemen.
Rookies op de grid
We zien vandaag meerdere rookies op de baan. De teams moeten per seizoen twee trainingen per auto een rookie achter het stuur zetten.
Leonardo Fornaroli: in de McLaren van Piastri
Fred Vesti: in de Mercedes van Antonelli
Paul Aron: in de Alpine van Colapinto
Ryo Hirakawa: in de Haas van Bearman
Colton Herta: in de Cadillac van Bottas
Racing Bulls oogt sterk
Racing Bulls lijkt ook hier weer goed voor de dag te komen. Lawson staat momenteel op de vijfde plaats, ruim 1,1 seconde achter Leclerc. Aston Marton lijkt voorlopig - al zeggen deze tijden uiteraard nog weinig - een stap te hebben gezet. Alonso en Stroll staat momenteel vlak achter de top tien. Daar hebben we ze dit seizoen nog niet eerder gezien. En dat rijmt.
Het eerste kwart
Na het eerste kwart bestaat de top vijf uit:
Leclerc: 1:20.287
Hamilton: + 0.326
Verstappen: + 0.501
Russell: + 0.904
Norris: + 1.500
Verstappen begint goed
Ook Max Verstappen begint meteen sterk. De Nederlander laat over de boordradio weten dat het allemaal verschrikkelijk aanvoelt, maar klokt wel meteen een 1:20.788 op de medium band. Hamilton gaat bijna drie tienden langzamer en gaat daarmee naar P3.
Leclerc met de eerste tijd
Leclerc heeft de eerste tijd van de dag op het bord gezet. De Ferrari-coureur laat op de medium band een 1:22.705 noteren. Ondertussen is George Russell ook naar buiten gekomen. De vreemde problemen aan de auto van de Brit, waardoor hij naar eigen zeggen enorm veel vermogen tekort kwam op het rechte stuk, zou moeten zijn opgelost. De Mercedes-coureur noteert een 1:22.056 en duikt daarmee onder Leclerc door.
We zijn onderweg!
We zijn onderweg! De lampen staan op groen en de eerste coureurs staan klaar in de pitstraat. Veel coureurs hebben de zogeheten aero rakes om de auto hangen. Deze worden gebruikt om de luchtstroom over de auto te meten tijdens het rijden, waarschijnlijk om updates uit te proberen.
Hungaroring
Er wordt dit weekend gereden op de Hungaroring, een kort circuitje dat vaak wordt vergeleken met een kartbaan door de coureurs. Door de 'stop and go-layout' van de baan, zal het opladen van de batterij hier vermoedelijk in ieder geval geen grote rol gaan spelen.
Lengte: 4.831 kilometer
Baanrecord: 1:16.627 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020)
Meeste poles: Hamilton (9)
Meeste overwinningen: Hamilton (8)
De coureurs maken zich klaar
Met nog een klein kwartier tot de start van de eerste vrije training, maken de coureurs zich klaar om aan de slag te gaan.
Alex Albon
Alex Albon rijdt dit weekend zijn honderdste race voor het team van Williams. De 30-jarige Thaise Brit heeft als beste resultaat een vijfde plaats op zijn naam staan.
Aston Martin
Aston Martin heeft een gigantisch updatepakket bij zich dit weekend, waarmee ze hopen twee tot drie tienden te winnen. De ogen zullen dus gericht zijn op Fernando Alonso en Lance Stroll.
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