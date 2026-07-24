LIVE | VT1 Hongarije: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag

De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije wordt een belangrijke sessie voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Zal de formatie er na het hoopgevende weekend in Spa opnieuw goed bijzetten? Verder zullen de ogen gericht zijn op Aston Martin, dat met een enorm updatepakket twee tot drie seconde hoopt te winnen.

LIVE: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag in Hongarije? Sorteer op: Laatste Oudste De eerste vrije training zit erop De eerste vrije training zit erop. De top vijf: Leclerc: 1.19.075 Verstappen: +0.484 Hamilton: +0.543 Hadjar: +0.992 Russell: +0.991 Vanmiddag om 17:00 uur zijn we terug met de tweede oefensessie. We zijn weer onderweg De baan is inmiddels weer vrijgegeven. We hebben nog een dikke tien minuten te gaan in deze sessie. De top vijf: Leclerc: 1:19.075 Verstappen: + 0.484 Hamilton: + 0.543 Hadjar: + 0.922 Russell: + 0.991 Rode vlag We hebben een rode vlag. Stroll roept over de boordradio dat zijn ophanging kapot is en komt tot stilstand naast de baan. De auto wordt weggetakeld. Lewis Hamilton laat ondertussen weten dat zijn versnellingen niet lekker werken. Nog twintig minuten te gaan. Leclerc het snelst Nu is het Leclerc die opnieuw een klap harder gaat. De Ferrari-coureur noteert een 1:19.075 en is daarmee bijna vijf tienden sneller dan Verstappen. Hadjar staat nu op P3, negen tienden achter Leclerc. Verstappen klokt snelste tijd Halverwege de sessie gaat Verstappen een klap harder dan de rest. De Nederlander noteert een 1:19.559 en is daarmee een halve seconde sneller dan Russell op P2. Leclerc, Hamilton en Bortoleto completeren de top vijf. Red Bull rijdt dit weekend weer met de veelbesproken achtervleugel, nu hopelijk zonder problemen. Rookies op de grid We zien vandaag meerdere rookies op de baan. De teams moeten per seizoen twee trainingen per auto een rookie achter het stuur zetten. Leonardo Fornaroli: in de McLaren van Piastri Fred Vesti: in de Mercedes van Antonelli Paul Aron: in de Alpine van Colapinto Ryo Hirakawa: in de Haas van Bearman Colton Herta: in de Cadillac van Bottas Racing Bulls oogt sterk Racing Bulls lijkt ook hier weer goed voor de dag te komen. Lawson staat momenteel op de vijfde plaats, ruim 1,1 seconde achter Leclerc. Aston Marton lijkt voorlopig - al zeggen deze tijden uiteraard nog weinig - een stap te hebben gezet. Alonso en Stroll staat momenteel vlak achter de top tien. Daar hebben we ze dit seizoen nog niet eerder gezien. En dat rijmt. Het eerste kwart Na het eerste kwart bestaat de top vijf uit: Leclerc: 1:20.287 Hamilton: + 0.326 Verstappen: + 0.501 Russell: + 0.904 Norris: + 1.500 Verstappen begint goed Ook Max Verstappen begint meteen sterk. De Nederlander laat over de boordradio weten dat het allemaal verschrikkelijk aanvoelt, maar klokt wel meteen een 1:20.788 op de medium band. Hamilton gaat bijna drie tienden langzamer en gaat daarmee naar P3. Leclerc met de eerste tijd Leclerc heeft de eerste tijd van de dag op het bord gezet. De Ferrari-coureur laat op de medium band een 1:22.705 noteren. Ondertussen is George Russell ook naar buiten gekomen. De vreemde problemen aan de auto van de Brit, waardoor hij naar eigen zeggen enorm veel vermogen tekort kwam op het rechte stuk, zou moeten zijn opgelost. De Mercedes-coureur noteert een 1:22.056 en duikt daarmee onder Leclerc door. We zijn onderweg! We zijn onderweg! De lampen staan op groen en de eerste coureurs staan klaar in de pitstraat. Veel coureurs hebben de zogeheten aero rakes om de auto hangen. Deze worden gebruikt om de luchtstroom over de auto te meten tijdens het rijden, waarschijnlijk om updates uit te proberen. Hungaroring Er wordt dit weekend gereden op de Hungaroring, een kort circuitje dat vaak wordt vergeleken met een kartbaan door de coureurs. Door de 'stop and go-layout' van de baan, zal het opladen van de batterij hier vermoedelijk in ieder geval geen grote rol gaan spelen. Lengte: 4.831 kilometer Baanrecord: 1:16.627 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020) Meeste poles: Hamilton (9) Meeste overwinningen: Hamilton (8) De coureurs maken zich klaar Met nog een klein kwartier tot de start van de eerste vrije training, maken de coureurs zich klaar om aan de slag te gaan. Alex Albon Alex Albon rijdt dit weekend zijn honderdste race voor het team van Williams. De 30-jarige Thaise Brit heeft als beste resultaat een vijfde plaats op zijn naam staan. Aston Martin Aston Martin heeft een gigantisch updatepakket bij zich dit weekend, waarmee ze hopen twee tot drie tienden te winnen. De ogen zullen dus gericht zijn op Fernando Alonso en Lance Stroll. Laad meer

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