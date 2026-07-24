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Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

LIVE | VT1 Hongarije: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag

Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic — Foto: © IMAGO

LIVE | VT1 Hongarije: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije wordt een belangrijke sessie voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Zal de formatie er na het hoopgevende weekend in Spa opnieuw goed bijzetten? Verder zullen de ogen gericht zijn op Aston Martin, dat met een enorm updatepakket twee tot drie seconde hoopt te winnen.

LIVE: Hoe komen Red Bull Racing en Verstappen voor de dag in Hongarije?

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1u geleden

14:29

De eerste vrije training zit erop

De eerste vrije training zit erop. 

De top vijf: 

Leclerc: 1.19.075 

Verstappen: +0.484 

Hamilton: +0.543 

Hadjar: +0.992 

Russell: +0.991 

 

Vanmiddag om 17:00 uur zijn we terug met de tweede oefensessie. 

1u geleden

14:19

We zijn weer onderweg

De baan is inmiddels weer vrijgegeven. We hebben nog een dikke tien minuten te gaan in deze sessie. 

De top vijf: 

Leclerc: 1:19.075 

Verstappen: + 0.484 

Hamilton: + 0.543 

Hadjar: + 0.922 

Russell: + 0.991 

2u geleden

14:10

Rode vlag

We hebben een rode vlag. Stroll roept over de boordradio dat zijn ophanging kapot is en komt tot stilstand naast de baan. De auto wordt weggetakeld. Lewis Hamilton laat ondertussen weten dat zijn versnellingen niet lekker werken. Nog twintig minuten te gaan. 

2u geleden

14:05

Leclerc het snelst

Nu is het Leclerc die opnieuw een klap harder gaat. De Ferrari-coureur noteert een 1:19.075 en is daarmee bijna vijf tienden sneller dan Verstappen. Hadjar staat nu op P3, negen tienden achter Leclerc. 

2u geleden

14:00

Verstappen klokt snelste tijd

Halverwege de sessie gaat Verstappen een klap harder dan de rest. De Nederlander noteert een 1:19.559 en is daarmee een halve seconde sneller dan Russell op P2. Leclerc, Hamilton en Bortoleto completeren de top vijf. Red Bull rijdt dit weekend weer met de veelbesproken achtervleugel, nu hopelijk zonder problemen. 

2u geleden

13:55

Rookies op de grid

We zien vandaag meerdere rookies op de baan. De teams moeten per seizoen twee trainingen per auto een rookie achter het stuur zetten. 

Leonardo Fornaroli: in de McLaren van Piastri 

Fred Vesti: in de Mercedes van Antonelli 

Paul Aron: in de Alpine van Colapinto 

Ryo Hirakawa: in de Haas van Bearman 

Colton Herta: in de Cadillac van Bottas 

2u geleden

13:51

Racing Bulls oogt sterk

Racing Bulls lijkt ook hier weer goed voor de dag te komen. Lawson staat momenteel op de vijfde plaats, ruim 1,1 seconde achter Leclerc. Aston Marton lijkt voorlopig - al zeggen deze tijden uiteraard nog weinig - een stap te hebben gezet. Alonso en Stroll staat momenteel vlak achter de top tien. Daar hebben we ze dit seizoen nog niet eerder gezien. En dat rijmt. 

2u geleden

13:46

Het eerste kwart

Na het eerste kwart bestaat de top vijf uit: 

Leclerc: 1:20.287 

Hamilton: + 0.326 

Verstappen: + 0.501 

Russell: + 0.904 

Norris: + 1.500 

 

 

2u geleden

13:42

Verstappen begint goed

Ook Max Verstappen begint meteen sterk. De Nederlander laat over de boordradio weten dat het allemaal verschrikkelijk aanvoelt, maar klokt wel meteen een 1:20.788 op de medium band. Hamilton gaat bijna drie tienden langzamer en gaat daarmee naar P3. 

2u geleden

13:36

Leclerc met de eerste tijd

Leclerc heeft de eerste tijd van de dag op het bord gezet. De Ferrari-coureur laat op de medium band een 1:22.705 noteren. Ondertussen is George Russell ook naar buiten gekomen. De vreemde problemen aan de auto van de Brit, waardoor hij naar eigen zeggen enorm veel vermogen tekort kwam op het rechte stuk, zou moeten zijn opgelost. De Mercedes-coureur noteert een 1:22.056 en duikt daarmee onder Leclerc door. 

2u geleden

13:30

We zijn onderweg!

We zijn onderweg! De lampen staan op groen en de eerste coureurs staan klaar in de pitstraat. Veel coureurs hebben de zogeheten aero rakes om de auto hangen. Deze worden gebruikt om de luchtstroom over de auto te meten tijdens het rijden, waarschijnlijk om updates uit te proberen. 

2u geleden

13:19

Hungaroring

Er wordt dit weekend gereden op de Hungaroring, een kort circuitje dat vaak wordt vergeleken met een kartbaan door de coureurs. Door de 'stop and go-layout' van de baan, zal het opladen van de batterij hier vermoedelijk in ieder geval geen grote rol gaan spelen.

Lengte: 4.831 kilometer 

Baanrecord: 1:16.627 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020) 

Meeste poles: Hamilton (9)

Meeste overwinningen: Hamilton (8) 

2u geleden

13:17

De coureurs maken zich klaar

Met nog een klein kwartier tot de start van de eerste vrije training, maken de coureurs zich klaar om aan de slag te gaan. 

3u geleden

13:12

Alex Albon

Alex Albon rijdt dit weekend zijn honderdste race voor het team van Williams. De 30-jarige Thaise Brit heeft als beste resultaat een vijfde plaats op zijn naam staan. 

3u geleden

13:01

Aston Martin

Aston Martin heeft een gigantisch updatepakket bij zich dit weekend, waarmee ze hopen twee tot drie tienden te winnen. De ogen zullen dus gericht zijn op Fernando Alonso en Lance Stroll. 

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