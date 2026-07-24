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Russell spins out at Spa-Francorchamps

Mercedes F1 vindt oplossing bij Russell: "Enorme opluchting" | GPFans News

Mercedes F1 vindt oplossing bij Russell: "Enorme opluchting" | GPFans News

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Mercedes heeft de oorzaak van de motorproblemen van George Russell gevonden, waardoor hij in Hongarije weer zonder zorgen hoopt te kunnen racen. Fernando Alonso bevestigde dat hij Aston Martin trouw blijft, terwijl het team dit weekend een vernieuwde AMR26 introduceert. Verder onderzoekt de Formule 1 meerdere alternatieven voor de geschrapte races.

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