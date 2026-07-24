Mercedes F1 vindt oplossing bij Russell: "Enorme opluchting" | GPFans News

Mercedes heeft de oorzaak van de motorproblemen van George Russell gevonden, waardoor hij in Hongarije weer zonder zorgen hoopt te kunnen racen. Fernando Alonso bevestigde dat hij Aston Martin trouw blijft, terwijl het team dit weekend een vernieuwde AMR26 introduceert. Verder onderzoekt de Formule 1 meerdere alternatieven voor de geschrapte races.

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