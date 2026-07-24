Gabriel Bortoleto heeft meer duidelijkheid verschaft over zijn toekomst bij het Audi Revolut F1 Team. De 21-jarige Braziliaan stelt dat zijn contractuele situatie voor de komende seizoenen volledig in kannen en kruiken is. Dat liet de coureur weten in aanloop naar het raceweekend in Hongarije, tijdens een gesprek met de nieuwszender Sky Sports F1.

Bortoleto is momenteel bezig aan zijn tweede jaar in de koningsklasse van de autosport. Na zijn debuutseizoen rijdt hij nu samen met de ervaren Nico Hülkenberg voor de Duitse fabrieksformatie. Waar zijn Duitse teamgenoot na tien races nog altijd op zoek is naar zijn eerste WK-punten, heeft de jonge Zuid-Amerikaan inmiddels tien punten verzameld, waarmee hij de veertiende plek in het kampioenschap bezet.

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Geen zorgen over contractduur

Gevraagd naar zijn plannen voor volgend jaar en de periode daarna, toont de voormalig Formule 3-kampioen zich stellig over zijn positie binnen de renstal. "Mijn toekomst is al geregeld bij Audi", aldus Bortoleto. "Ik ben daar voor vele jaren, laat ik het zo zeggen", voegt hij daaraan toe. Over de exacte looptijd van de meerjarige verbintenis wil de rijder verder niet in detail treden. "Ik kan de lengte van het contract niet zeggen, en ik laat het aan hen over als ze het openbaar willen maken. Het kan me echt niet schelen, het is aan hen, hun beslissing", verklaart hij tegenover het Britse medium.

De uitspraken van de coureur sluiten aan bij de langetermijnvisie van het team, dat onder leiding staat van teambaas Mattia Binotto. Bortoleto benadrukt dat hij nauw betrokken blijft bij de verdere opbouw van het project. "Maar wat ik je kan vertellen, is dat ik een lange weg voor me heb met hen, het zullen vele jaren zijn, en hopelijk kunnen we samen vele grote overwinningen en mooie dingen veroveren in de toekomst", besluit de ambitieuze linkspoot. Dit weekend krijgt hij op de Hungaroring een nieuwe kans om zijn puntentotaal verder uit te breiden.

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