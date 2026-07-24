close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar and Max Verstappen

Hadjar stapte niet zorgeloos in bij Red Bull Racing: "Het is Max Verstappen"

Isack Hadjar and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Hadjar stapte niet zorgeloos in bij Red Bull Racing: "Het is Max Verstappen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Isack Hadjar geeft toe dat hij met de nodige twijfels en druk aan zijn avontuur bij Oracle Red Bull Racing is begonnen. De 21-jarige coureur is sinds dit seizoen de vaste teamgenoot van Max Verstappen en beseft maar al te goed naast wie hij in de garage zit. Dat liet de Fransman donderdag weten tijdens de officiële persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije.

De overstap naar de hoofdmacht van het Oostenrijkse team bracht voor de jonge rijder flink wat verwachtingen met zich mee. Tijdens de mediasessie op de Hungaroring, waar hij samen met Oliver Bearman en Oscar Piastri aanschoof, sprak hij openhartig over zijn start bij de renstal. "Je komt binnen en je bent je bewust van waar je bent beland, dus ik had zeker een paar twijfels omdat het Max is", vertelt Hadjar. De viervoudig wereldkampioen geldt als een absolute maatstaf binnen de sport. "Het valt niet te ontkennen, hij is geweldig", prijst hij zijn Nederlandse collega.

Presteren onder druk

Ondanks de hoge lat die Verstappen doorgaans voor zijn teamgenoten legt, kijkt de nieuweling positief naar zijn eigen prestaties. "Er was een beetje twijfel en druk, maar tot nu toe gaat het vrijwel zoals ik wilde. Het speelde zeker in mijn hoofd", blikt hij terug op zijn eerste maanden bij het topteam. Die tevredenheid wordt ondersteund door zijn recente resultaten op de baan. De coureur met startnummer zes wist in de laatste zes races telkens in de punten te eindigen. Zo noteerde hij onlangs een zesde plaats op Spa-Francorchamps na een inhaalrace vanaf de achterste startrij en behaalde hij eerder een knappe vierde plek in Monaco.

Dat Hadjar überhaupt de kans krijgt om zich naast Verstappen te bewijzen, volgt op een succesvol debuutjaar in de koningsklasse. Vorig seizoen maakte hij zijn opwachting voor zusterteam Racing Bulls, waar hij veel indruk maakte door onder meer een podiumplaats te veroveren tijdens de Grand Prix van Nederland. Dankzij die prestaties werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht, waar hij het stoeltje overnam van Yuki Tsunoda. De Japanner deed op zijn beurt een stap terug en fungeert momenteel als test- en reservecoureur voor beide formaties van Red Bull.

Gerelateerd

Max Verstappen Isack Hadjar

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'

Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'

  • Gisteren 12:59
  • 14
Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

  • 22 juli 2026 12:38
  • 15
Kelly Piquet stevig aangepakt wegens vermeende hypocrisie en verkeerde vrienden

Kelly Piquet stevig aangepakt wegens vermeende hypocrisie en verkeerde vrienden

  • 1 uur geleden
  • 2
Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"

Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"

  • Gisteren 15:01
  • 4
F1-coureurs vrezen voor repercussies FIA: "Alleen Verstappen en Alonso geven er niets om"

F1-coureurs vrezen voor repercussies FIA: "Alleen Verstappen en Alonso geven er niets om"

  • Gisteren 09:10
  • 4
Brundle doet wat hij eerder Verstappen verweet en kraakt F1-reglementen

Brundle doet wat hij eerder Verstappen verweet en kraakt F1-reglementen

  • 21 juli 2026 19:01
  • 6

Net binnen

08:02
Kelly Piquet stevig aangepakt wegens vermeende hypocrisie en verkeerde vrienden
06:59
Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Hongarije?
23-7
Recap
'Onmogelijke' Red Bull-eisen Verstappen uitgelekt, Nederlander praat over zijn toekomst | GPFans Recap
23-7
Verstappen praat nog eens over toekomst: 'Red Bull voelt als een tweede familie'
23-7
Mercedes vindt oplossing bij Russell: "Het is een enorme opluchting"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x