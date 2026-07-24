Hadjar stapte niet zorgeloos in bij Red Bull Racing: "Het is Max Verstappen"
Hadjar stapte niet zorgeloos in bij Red Bull Racing: "Het is Max Verstappen"Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar geeft toe dat hij met de nodige twijfels en druk aan zijn avontuur bij Oracle Red Bull Racing is begonnen. De 21-jarige coureur is sinds dit seizoen de vaste teamgenoot van Max Verstappen en beseft maar al te goed naast wie hij in de garage zit. Dat liet de Fransman donderdag weten tijdens de officiële persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije.
De overstap naar de hoofdmacht van het Oostenrijkse team bracht voor de jonge rijder flink wat verwachtingen met zich mee. Tijdens de mediasessie op de Hungaroring, waar hij samen met Oliver Bearman en Oscar Piastri aanschoof, sprak hij openhartig over zijn start bij de renstal. "Je komt binnen en je bent je bewust van waar je bent beland, dus ik had zeker een paar twijfels omdat het Max is", vertelt Hadjar. De viervoudig wereldkampioen geldt als een absolute maatstaf binnen de sport. "Het valt niet te ontkennen, hij is geweldig", prijst hij zijn Nederlandse collega.
Presteren onder druk
Ondanks de hoge lat die Verstappen doorgaans voor zijn teamgenoten legt, kijkt de nieuweling positief naar zijn eigen prestaties. "Er was een beetje twijfel en druk, maar tot nu toe gaat het vrijwel zoals ik wilde. Het speelde zeker in mijn hoofd", blikt hij terug op zijn eerste maanden bij het topteam. Die tevredenheid wordt ondersteund door zijn recente resultaten op de baan. De coureur met startnummer zes wist in de laatste zes races telkens in de punten te eindigen. Zo noteerde hij onlangs een zesde plaats op Spa-Francorchamps na een inhaalrace vanaf de achterste startrij en behaalde hij eerder een knappe vierde plek in Monaco.
Dat Hadjar überhaupt de kans krijgt om zich naast Verstappen te bewijzen, volgt op een succesvol debuutjaar in de koningsklasse. Vorig seizoen maakte hij zijn opwachting voor zusterteam Racing Bulls, waar hij veel indruk maakte door onder meer een podiumplaats te veroveren tijdens de Grand Prix van Nederland. Dankzij die prestaties werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht, waar hij het stoeltje overnam van Yuki Tsunoda. De Japanner deed op zijn beurt een stap terug en fungeert momenteel als test- en reservecoureur voor beide formaties van Red Bull.
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