Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'Maak ons je Google-favoriet
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner steekt zijn trots over de prestaties van de nieuwe Red Bull-Ford-motor niet onder stoelen of banken. De Brit, die dit weekend voor het eerst sinds zijn vertrek weer terugkeerde in de Formule 1-paddock, stelt dat het team met het eigen motorproject iets bijzonders heeft neergezet, zo laat hij weten in gesprek met Sky Sports F1.
Horner was jarenlang nauw betrokken bij de ontwikkeling van de krachtbron, voordat hij vorige zomer afscheid nam van de Oostenrijkse renstal. Inmiddels draait de zogeheten DM01-motor een volledig seizoen mee en dat blijkt een schot in de roos. Uit de recente ADUO-metingen komt de krachtbron zelfs als de sterkste van het veld naar voren als het gaat om de verbrandingsmotor.
Ongelooflijke prestatie
Velen dachten aanvankelijk dat het bouwen van een eigen motor onder de nieuwe reglementen een veel te grote uitdaging zou zijn voor Red Bull Racing. Horner benadrukt echter hoe snel de ontwikkeling is gegaan. "Weet je, als je die motor nu ziet... Vijf jaar geleden produceerde de fabriek waar de motor uiteindelijk is gebouwd nog bubbeltjesplastic. Dat maakt het een ongelooflijke prestatie dat die motor, afkomstig uit een piepjong project, nu al als de beste van de grid wordt aangemerkt. Dat hebben ze bij het team echt uitstekend gedaan", aldus de voormalig teambaas.
Samenwerking met Ford
Volgens Horner is het succes mede te danken aan de samenwerking met verschillende partners, waaronder Ford. De Amerikaanse fabrikant leverde onder meer kennis op het gebied van batterijtechnologie en de hybride systemen. "Ik wil ook meteen een groot compliment geven aan alle partners die aan het project hebben bijgedragen. ExxonMobil met de brandstof die zij leverden, en Ford Motor Company. Het was echt een gezamenlijke inspanning, maar ik denk dat enorm is onderschat wat hier daadwerkelijk is neergezet", vervolgt Horner.
Gevestigde orde verslagen
Hoewel de formatie van Laurent Mekies dit weekend in Silverstone een lastige kwalificatie kende, met een vijfde startplek voor Isack Hadjar en P7 voor Max Verstappen, blijft de basis van de krachtbron volgens Horner ijzersterk. Dat een compleet nieuw project het direct op kan nemen tegen de gevestigde namen noemt hij een enorme prestatie. "Om een motor te hebben die vóór die van Ferrari, Honda, Audi en zelfs Mercedes staat... Niemand had gedacht dat dat mogelijk zou zijn", besluit Horner.
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