Stewards delen meteen straf uit aan Hamilton, schade bij Williams en McLaren

We zijn nog maar net begonnen aan de F1 Britse Grand Prix of er zijn al twee straffen uitgedeeld. Lewis Hamilton zal een tijdstraf moeten inlossen, terwijl Alexander Albon en Oscar Piastri binnen moesten komen om schade te laten repareren.

Charles Leclerc kwam het beste weg, toen de lichten doven op het circuit van Silverstone en op het moment van schrijven gaat de Ferrari-coureur aan de leiding voor teamgenoot Lewis Hamilton. Het is echter de lokale held die een straf moet inlossen. Bij zijn pitstop zal hij een extra 5 seconden stil moeten staan, want de stewards ontdekten dat hij een valse start had. De zevenvoudig wereldkampioen is momenteel bezig met het afhouden van Andrea Kimi Antonelli, die van de pole naar P3 is teruggezakt. George Russell klaagt over de versnellingsbak en ligt vierde voor Max Verstappen in ronde 10 van 52.

Artikel gaat verder onder video

UPDATE RONDE 13: Antonelli heeft Hamilton ingehaald voor de tweede plaats. Ook Verstappen klaagt over de versnellingsbak.

Naast Hamilton wordt ook Albon bestraft

Achterin het veld crashte Albon tegen Ollie Bearman. De Williams reed met schade naar de pitstraat en vervolgde daarna zijn weg. Hij zal echter tijdens zijn tweede pitstop een tijdstraf van 10 seconden moeten inlossen voor het veroorzaken van het contact.

Ook Piastri liep schade op. Hij kwam na de eerste ronde binnen met een afgebroken voorvleugel. McLaren-CEO Zak Brown weet zelf ook niet wat er is gebeurd en helaas lieten de onboardbeelden niets meer zien dan vage beelden van achter, maar naar verluidt gaat het om contact met Liam Lawson.

⏮️ Rewind the the start...



Albon sends Bearman's Haas car spinning 👀



There was also contact between Piastri and Lawson#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Wbdd7g9PgZ — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Gerelateerd