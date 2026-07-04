Het internet reageert op Silverstone-kwalificatie: "Wat gaan de Max-fans nu zeggen?"
Het internet reageert op Silverstone-kwalificatie: "Wat gaan de Max-fans nu zeggen?"Maak ons je Google-favoriet
De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zit erop en na een zinderende sessie op Silverstone. Kimi Antonelli is de man die de pole position wist te pakken en voor Max Verstappen werd het een sessie om snel te vergeten. Het internet heeft na afloop de mening wel weer klaarstaan.
Op het circuit van Silverstone was de kwalificatie weer eens een sessie met veel verhalen. We zagen de ontketende Antonelli, Ferrari dat er toch weer erg goed bijzat, George Russell die van de problemen aan elkaar hing, Isack Hadjar die Verstappen versloeg op pure snelheid, McLaren dat toch weer amper uit de verf kwam en ga zo maar door. Kortom: genoeg om na te bespreken voor alle fans op het internet. Dat werd dan ook veelvuldig gedaan.
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