close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen

Het internet reageert op Silverstone-kwalificatie: "Wat gaan de Max-fans nu zeggen?"

Verstappen — Foto: © IMAGO
9 reacties

Het internet reageert op Silverstone-kwalificatie: "Wat gaan de Max-fans nu zeggen?"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zit erop en na een zinderende sessie op Silverstone. Kimi Antonelli is de man die de pole position wist te pakken en voor Max Verstappen werd het een sessie om snel te vergeten. Het internet heeft na afloop de mening wel weer klaarstaan.

Op het circuit van Silverstone was de kwalificatie weer eens een sessie met veel verhalen. We zagen de ontketende Antonelli, Ferrari dat er toch weer erg goed bijzat, George Russell die van de problemen aan elkaar hing, Isack Hadjar die Verstappen versloeg op pure snelheid, McLaren dat toch weer amper uit de verf kwam en ga zo maar door. Kortom: genoeg om na te bespreken voor alle fans op het internet. Dat werd dan ook veelvuldig gedaan.

Gerelateerd

Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt

Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt

  • 1 uur geleden
  • 9
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

  • 3 uur geleden
  • 10
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

  • 2 uur geleden
  • 5
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië: wie pakt de felbegeerde pole? Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië: wie pakt de felbegeerde pole?

  • Vandaag 16:30
  • 3
Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

  • Vandaag 13:57
  • 5
Hadjar "erg geïrriteerd" door Red Bull: "Ik rijd een heel goede ronde, maar ben alsnog vijfde"

Hadjar "erg geïrriteerd" door Red Bull: "Ik rijd een heel goede ronde, maar ben alsnog vijfde"

  • 1 minuut geleden

Net binnen

21:33
Hadjar "erg geïrriteerd" door Red Bull: "Ik rijd een heel goede ronde, maar ben alsnog vijfde"
21:16
Klachten F1-coureurs stromen binnen op Silverstone: 'Het wordt chaotisch en gevaarlijk'
20:48
Verstappen: 'Het heeft weinig zin om zo te racen, ik kijk ernaar uit naar huis te gaan'
20:25
FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit
20:04
Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit Straffen op Silverstone

FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit

1 uur geleden
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin" red bull in britse gp

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

2 uur geleden 5
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen Samenvatting kwalificatie

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

3 uur geleden 10
Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië Stand Formule 1

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië

Vandaag 15:29
Ontdek het op Google Play
x