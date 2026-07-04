De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zit erop en na een zinderende sessie op Silverstone. Kimi Antonelli is de man die de pole position wist te pakken en voor Max Verstappen werd het een sessie om snel te vergeten. Het internet heeft na afloop de mening wel weer klaarstaan.

Op het circuit van Silverstone was de kwalificatie weer eens een sessie met veel verhalen. We zagen de ontketende Antonelli, Ferrari dat er toch weer erg goed bijzat, George Russell die van de problemen aan elkaar hing, Isack Hadjar die Verstappen versloeg op pure snelheid, McLaren dat toch weer amper uit de verf kwam en ga zo maar door. Kortom: genoeg om na te bespreken voor alle fans op het internet. Dat werd dan ook veelvuldig gedaan.

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GO KIMI! First row locked, confidence sky high, and Sunday is going to be electric. — Krish (@metadigs) July 4, 2026

who the hell can stop this bro? — soya (@sooyaaa_12__) July 4, 2026

whats the point of the quali hype anymore? its 9/9 mercedes poles whats this sport 0 competition — FairyQueen (@Fairyqueenhihi) July 4, 2026

I'm so done man. How is Mercedes this quick. — tulsferns (@tulsferns) July 4, 2026

Max Verstappen just retire, out qualified by Hadjar LMFAOOOO — Addison Barger Truther (@BlueJayEnjoyer) July 4, 2026

Yeah I’m starting to dislike this kid now. Getting a bit big-headed for my liking — Sir Dave Herbert MBE (@TheDaveHerbert) July 4, 2026

What are the Max Verstappen bs propoganda machines going to cook up today then in why he’s slower than Hadjar again?



All week seen their posts again on his “tractor” when it’s got the best engine on the grid.#F1 #SilverstoneGP #BritishGP — Dan (@StassSportsNews) July 4, 2026

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