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Toto Wolff, Mercedes, China, 2026

Wolff geeft verklaring voor "heel vreemde" crash en stoelwissel Russell in kwalificatie

Toto Wolff, Mercedes, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Wolff geeft verklaring voor "heel vreemde" crash en stoelwissel Russell in kwalificatie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Volgens Toto Wolff is een windvlaag de boosdoener geweest bij de schuiver van George Russell tijdens de kwalificatie op Silverstone. De Brit raakte van de baan bij Luffield en moest vervolgens opmerkelijk genoeg om een reservezitje vragen. De Mercedes-teambaas legt uit dat dit alles te maken had met grind dat onder de stoel vast was komen te zitten.

Tijdens de kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix had Russell moeite om zijn Zilverpijl op het asfalt te houden in Q1. Hij schoot rechtdoor de grindbak in en kon er op wonderbaarlijke wijze met alleen een gebroken voorvleugel weer uit rijden. Waar het eerst leek op een mogelijk motorprobleem, omdat de auto Russell voort leek te duwen in de remzone, stelt Wolff dat de weersomstandigheden een grote rol speelden bij het incident. "Het lijkt erop dat het een windvlaag was", verklaart de Oostenrijk bij Viaplay. "Het is inmiddels wat gaan liggen, maar er stond vandaag zoveel wind op de baan dat het er heel vreemd uitzag. Dat is waarschijnlijk wat het was."

Reservezitje aangevraagd

Na het incident viel op dat de racewinnaar op de Red Bull Ring vorige week om een ander stoeltje vroeg voor zijn Mercedes. Wolff verduidelijkt dat dit ongebruikelijke verzoek een direct gevolg was van het uitstapje naast de baan. "Het stoeltje bewoog", legt verklaarde hij. "We kwamen er later achter dat er wat grind onder het stoeltje vastzat, nadat hij eraf was gegaan. Hij rolde als het ware in de cockpit op stukjes grind."

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Russell herstelde zich van de crash, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde positie in Q3. Hij zal de tweede startrij op Silverstone delen met Lewis Hamilton, die eveneens ontevreden was met zijn resultaat. Andrea Kimi Antonelli in de andere Mercedes pakte de pole position voor de Ferrari van Charles Leclerc.

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