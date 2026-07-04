De startopstelling is bepaald voor de F1 Britse Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position verdiend op het circuit van Silverstone door in de kwalificatie de snelste ronde te klokken. Met een tijd van 1:28.111 versloeg hij Charles Leclerc op bijna twee tienden.

Het zonnetje scheen en het was 25°C, maar opnieuw zouden windvlagen voor uitdagingen zorgen. Carlos Sainz zou de sessie openen, maar blokkeerde meteen bij de derde bocht en schoot rechtdoor. Charles Leclerc klaagde over "enorme vibraties", maar zette desondanks de beste tijd neer in de eerste run met een 1:29.534, een tiende onder teamgenoot Lewis Hamilton. George Russell crashte ondertussen in Luffield. Het leek wel alsof zijn Mercedes niet wilde afremmen en hij ging door de grindbak en tikte de muur aan. De Brit kon met een gebroken voorvleugel terugkeren naar de pits.

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Russell herstelt zich, maar flink moment voor Colapinto in Q1

De Ford aangedreven bolides kwamen in de slotfase van Q1 naar voren. Isack Hadjar sloot de sessie als snelste af met een 1:29.276, een kwart van een tiende onder Liam Lawson. Leclerc zakte terug naar de derde stek, maar bleef Nico Hülkenberg en Max Verstappen voor. Andrea Kimi Antonelli vonden we op P8 achter Hamilton en Arvid Lindblad. Mercedes controleerde de vloer bij Russell en verving de voorvleugel om de coureur daarna weer naar buiten te sturen. Hij ging door naar Q2 door de tiende tijd neer te zetten. Gabriel Bortoleto kon maar één run doen vanwege een mechanisch probleem, maar dat was genoeg om P12 te pakken.

Esteban Ocon ging niet door naar Q2 en datzelfde gold voor Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll en Fernando Alonso. Colapinto was met een verbetering bezig, maar maakte een spin op hoge snelheid mee in Becketts. Na Q1 werden er drie onderzoeken van de stewards aangekondigd.

Antonelli, Verstappen en Piastri klagen in Q2

Antonelli klaagde tijdens de eerste run in Q2 dat het pedaal niet reageerde. Het leek om het rempedaal te gaan, want hij schoot rechtdoor in de derde bocht op bijna dezelfde manier als Russell in Q1. Desondanks wist hij in de tweede run de snelste tijd neer te zetten met een 1:28.493, een tiende voor Leclerc en vier tienden voor Hamilton en Russell. Hadjar liep harder dan Verstappen om de top vijf te completeren. De laatstgenoemde klaagde over een "ongelooflijke ramp" op de boardradio. "De motor reageert niet zoals normaal", zei de viervoudig wereldkampioen. Piastri vond dat er totaal geen grip meer was en lag eventjes in de gevarenzone, maar uiteindelijk ging hij door naar Q3 op P7 voor Lindblad, Norris en Lawson.

Wie in Q2 geëlimineerd werden en dus op posities elf tot en met zestien eindigden, waren Bortoleto, Pierre Gasly, Hülkenberg, Ollie Bearman, Sainz en Alexander Albon.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Bortoleto

12: Gasly

13: Hulkenberg

14: Bearman

15: Sainz

16: Albon#F1 #BritishGP pic.twitter.com/5gNMz4xgfs — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Antonelli pakt pole, Hadjar verslaat Verstappen

In de laatste kwalificatiesessie van dertien minuten deden acht coureurs twee runs, terwijl het duo van Racing Bulls alleen in de slotfase een tijd zouden neerzetten. Antonelli stond bovenaan na de eerste run met een 1:28.385, een tiende voor Russell en twee tienden voor de Ferrari's. Opnieuw verschalkte Hadjar de andere Red Bull van Verstappen, terwijl ze allebei de McLarens voor bleven.

Antonelli werd als eerste naar buiten gestuurd voor de tweede run, iets waar hij over de boardradio heel kritisch over was richting engineer Peter Bonnington. Toch verbeterde hij met meer dan een kwart van een seconde. Een 1:28.111 bezorgde de jonge Italiaan de pole position voor Leclerc, Hamilton en Russell. Hadjar en Norris kwamen voor Verstappen terecht en dus eindigt de Limburger op P7. Lindblad versloeg Lawson en klokte de negende tijd achter Piastri.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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