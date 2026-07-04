Lewis Hamilton mocht de Sprint dan wel vanaf de pole position aanvangen, maar winnen voor thuispubliek deed hij niet. De Ferrari-coureur kon alleen maar toekijken hoe Andrea Kimi Antonelli hem inhaalde en er met de zege op het circuit van Silverstone vandoor ging.

Hamilton moest genoegen nemen met de tweede positie in de korte zaterdagswedstrijd voor de F1 Britse Grand Prix. In acht van de zeventien ronden ging hij aan de leiding, nadat hij prima weg was gekomen bij de start, maar uiteindelijk moest hij de eerste plaats uit handen geven. De Mercedes lijkt sterker op het gebied van de batterij en de elektrische energie, iets wat heel belangrijk is op Silverstone, waar het opladen van de batterij erg lastig is. Achter Antonelli en Hamilton werd het Sprint-podium gecompleteerd door Lando Norris.

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Ferrari heeft werk aan de winkel

"Het was heel, heel, heel lastig om de Mercedes proberen achter me te houden", begon Hamilton. "Ik zei het gisteren al. En er stond ook een flinke tegenwind, waardoor hij mij voorbij kon vliegen. Ik heb mijn uiterste gegeven, maar Kimi heeft het goed gedaan. We hebben nog werk aan de winkel om dat gat te dichten."

Het constante energiemanagement maakte het een flinke uitdaging voor de zevenvoudig wereldkampioen. "[De Mercedes] is tot en met bocht zes echt snel. Ik moest daardoor wat meer mijn boost gebruiken. Als je dan uit Stowe komt en je drukt op het gaspedaal, is er gewoon geen vermogen. Dat is precies waar hij zo veel tijd goedmaakte. Toen hij eenmaal in de Overtake Mode zat, kon ik hem niet achter me houden. Ik kon net niet die ene seconde die ik nodig had, weglopen."

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