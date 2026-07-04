close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Ferrari, Canada, 2026

Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

Lewis Hamilton, Ferrari, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO
5 reacties

Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton mocht de Sprint dan wel vanaf de pole position aanvangen, maar winnen voor thuispubliek deed hij niet. De Ferrari-coureur kon alleen maar toekijken hoe Andrea Kimi Antonelli hem inhaalde en er met de zege op het circuit van Silverstone vandoor ging.

Hamilton moest genoegen nemen met de tweede positie in de korte zaterdagswedstrijd voor de F1 Britse Grand Prix. In acht van de zeventien ronden ging hij aan de leiding, nadat hij prima weg was gekomen bij de start, maar uiteindelijk moest hij de eerste plaats uit handen geven. De Mercedes lijkt sterker op het gebied van de batterij en de elektrische energie, iets wat heel belangrijk is op Silverstone, waar het opladen van de batterij erg lastig is. Achter Antonelli en Hamilton werd het Sprint-podium gecompleteerd door Lando Norris.

Ferrari heeft werk aan de winkel

"Het was heel, heel, heel lastig om de Mercedes proberen achter me te houden", begon Hamilton. "Ik zei het gisteren al. En er stond ook een flinke tegenwind, waardoor hij mij voorbij kon vliegen. Ik heb mijn uiterste gegeven, maar Kimi heeft het goed gedaan. We hebben nog werk aan de winkel om dat gat te dichten."

Het constante energiemanagement maakte het een flinke uitdaging voor de zevenvoudig wereldkampioen. "[De Mercedes] is tot en met bocht zes echt snel. Ik moest daardoor wat meer mijn boost gebruiken. Als je dan uit Stowe komt en je drukt op het gaspedaal, is er gewoon geen vermogen. Dat is precies waar hij zo veel tijd goedmaakte. Toen hij eenmaal in de Overtake Mode zat, kon ik hem niet achter me houden. Ik kon net niet die ene seconde die ik nodig had, weglopen."

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

  • 1 uur geleden
  • 3
Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"

Hamilton maakt grote indruk op fans: "De beste coureur aller tijden"

  • Gisteren 19:21
  • 15
Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

  • Gisteren 18:16
  • 5
Hamilton glimlacht over Roscoe: "Altijd poepen voor de deur van Valtteri"

Hamilton glimlacht over Roscoe: "Altijd poepen voor de deur van Valtteri"

  • Gisteren 15:54
  • 6
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur

Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur

  • 36 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

  • 2 uur geleden

Net binnen

14:21
Verstappen ziet Red Bull tekortkomen in Silverstone: "Ga er niks meer over zeggen"
14:06
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur
13:46
Antonelli verslaat Hamilton op Silverstone: "Het momentum is daar"
13:31
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug
12:29
Live
LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug Samenvatting sprint

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

1 uur geleden 3
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen Startopstelling sprintrace

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

2 uur geleden
Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor Red Bull Racing

Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor

Vandaag 09:29 3
Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot" Jos Verstappen

Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot"

Vandaag 08:44 11
Ontdek het op Google Play
x