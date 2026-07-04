Max Verstappen is na een slechte start en een gebrek aan snelheid als zesde over de streep gekomen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Of de Nederlander wat heeft geleerd voor de kwalificatie van vanmiddag? "Ja! Hoe het niet moet."

Verstappen ving de sprintrace op Silverstone aan vanaf de derde plaats, achter Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Bij het uitgaan van de lampen kwam de Nederlander echter wederom door toedoen van zijn auto erg slecht van zijn plek, waardoor hij terugviel naar de zesde plaats. In de eerste paar ronden van de sprint wist de Limburger de schade goed te herstellen en vocht hij zich een weg naar P2, maar in het tweede deel van de sessie kwam Verstappen duidelijk snelheid tekort. Hij werd meerdere keren voorbijgereden en kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

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Na afloop wordt hem door Viaplay voorgelegd dat het meestal 'hit or miss' is met de starts dit seizoen: "Ja, meestal mis", aldus Verstappen. "Ik had wielspin. Ik liet de koppeling los en toen had ik gewoon wielspin. Dan moet je wachten tot de auto weer grip pakt. Dat was niet ideaal. Uiteindelijk reed ik wel weer naar een goede positie, maar vervolgens zie je gewoon dat we te langzaam zijn. Zowel in de langzame bochten als in de snelle bochten, en we hadden meer degradatie dan de concurrentie."

Verstappen sprak in Oostenrijk zijn zorgen al uit over problemen met lege batterijen op Silverstone, waardoor auto's elkaar links en rechts constant voorbij zouden rijden. Dit was in de sprint inderdaad het geval: "Maar daar ga ik niks meer over zeggen", vertelt Verstappen. Of hij nog wat geleerd heeft voor de kwalificatie van vanmiddag? "Ja, hoe het niet moet."

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