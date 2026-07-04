close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hamilton during practice at Silverstone

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

Hamilton during practice at Silverstone — Foto: © IMAGO

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton heeft vrijdag de massaal aanwezige supporters op het circuit van Silverstone reden tot juichen gegeven. De zevenvoudig wereldkampioen klokte in de sprintkwalificatie de snelste tijd en mag zodoende vanmiddag voor toeziend oog van zijn thuispubliek vanaf pole position vertrekken.

Hamilton lijkt zijn draai inmiddels gevonden te hebben bij Ferrari. Na een overwinning in Spanje afgelopen maand heeft de 41-jarige coureur op vrijdag beslag gelegd op pole position voor de sprintrace van zaterdagmiddag. De Ferrari-coureur noteerde een 1:28.376 en was daarmee nipt sneller dan kampioenschapsleider Kimi Antonelli (1:28.387). Max Verstappen eindigde met een 1:28.697 op de derde plaats. Een hoopgevend resultaat voor de Red Bull Racing-coureur, nadat zijn ploeg een week eerder in Oostenrijk een groot updatepakket voor de RB22 introduceerde. De top vijf wordt gecompleteerd door Charles Leclerc en George Russell.

Sprintrace Silverstone

Op de zesde plaats staat de McLaren van Lando Norris, gevolgd door teammaat Oscar Piastri en Isack Hadjar. Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad sluit de top tien af. De startgrid voor de sprintrace wordt compleet gemaakt door Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz, , Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll. Alexander Albon kwalificeeede zich als zestiende voor de sprint. Maar het team van Williams heeft ervoor gekozen om aanpassingen aan de auto te doen. De Thaise Brit zal daarom vanuit de pitstraat starten.

Startopstelling F1-sprintrace Groot-Brittannië

1. Lewis Hamilton - Ferrari
2. Kimi Antonelli - Mercedes
3. Max Verstappen - Red Bull Racing
4. Charles Leclerc - Ferrari
5. George Russell - Mercedes
6. Lando Norris - McLaren
7. Oscar Piastri - McLaren
8. Isack Hadjar - Red Bull Racing
9. Liam Lawson - Racing Bulls
10. Arvid Lindblad - Racing Bulls
11. Pierre Gasly - Alpine
12. Gabriel Bortoleto - Audi
13. Nico Hülkenberg - Audi
14. Franco Colapinto - Alpine
15. Carlos Sainz - Williams
16. Oliver Bearman - Haas
17. Esteban Ocon - Haas
18. Sergio Pérez - Cadillac
19. Valtteri Bottas - Cadillac
20. Fernando Alonso - Aston Martin
21. Lance Stroll - Aston Martin
Pitstraat: Alexander Albon - Williams

Gerelateerd

Max Verstappen Lewis Hamilton Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

  • 1 uur geleden
  • 3
Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"

  • 45 minuten geleden
  • 5
Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor

Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor

  • Vandaag 09:29
  • 3
'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

  • Gisteren 20:58
  • 10
Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

  • Gisteren 18:16
  • 5
Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot"

Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot"

  • Vandaag 08:44
  • 15

Net binnen

14:21
Verstappen ziet Red Bull tekortkomen in Silverstone: "Ga er niks meer over zeggen"
14:06
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur
13:57
Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"
13:46
Antonelli verslaat Hamilton op Silverstone: "Het momentum is daar"
13:31
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug Samenvatting sprint

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

1 uur geleden 3
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen Startopstelling sprintrace

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

2 uur geleden
Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor Red Bull Racing

Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor

Vandaag 09:29 3
Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot" Jos Verstappen

Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot"

Vandaag 08:44 11
Ontdek het op Google Play
x