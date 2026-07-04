De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffenMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft vrijdag de massaal aanwezige supporters op het circuit van Silverstone reden tot juichen gegeven. De zevenvoudig wereldkampioen klokte in de sprintkwalificatie de snelste tijd en mag zodoende vanmiddag voor toeziend oog van zijn thuispubliek vanaf pole position vertrekken.
Hamilton lijkt zijn draai inmiddels gevonden te hebben bij Ferrari. Na een overwinning in Spanje afgelopen maand heeft de 41-jarige coureur op vrijdag beslag gelegd op pole position voor de sprintrace van zaterdagmiddag. De Ferrari-coureur noteerde een 1:28.376 en was daarmee nipt sneller dan kampioenschapsleider Kimi Antonelli (1:28.387). Max Verstappen eindigde met een 1:28.697 op de derde plaats. Een hoopgevend resultaat voor de Red Bull Racing-coureur, nadat zijn ploeg een week eerder in Oostenrijk een groot updatepakket voor de RB22 introduceerde. De top vijf wordt gecompleteerd door Charles Leclerc en George Russell.
Sprintrace Silverstone
Op de zesde plaats staat de McLaren van Lando Norris, gevolgd door teammaat Oscar Piastri en Isack Hadjar. Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad sluit de top tien af. De startgrid voor de sprintrace wordt compleet gemaakt door Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz, , Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll. Alexander Albon kwalificeeede zich als zestiende voor de sprint. Maar het team van Williams heeft ervoor gekozen om aanpassingen aan de auto te doen. De Thaise Brit zal daarom vanuit de pitstraat starten.
Startopstelling F1-sprintrace Groot-Brittannië
1. Lewis Hamilton - Ferrari
2. Kimi Antonelli - Mercedes
3. Max Verstappen - Red Bull Racing
4. Charles Leclerc - Ferrari
5. George Russell - Mercedes
6. Lando Norris - McLaren
7. Oscar Piastri - McLaren
8. Isack Hadjar - Red Bull Racing
9. Liam Lawson - Racing Bulls
10. Arvid Lindblad - Racing Bulls
11. Pierre Gasly - Alpine
12. Gabriel Bortoleto - Audi
13. Nico Hülkenberg - Audi
14. Franco Colapinto - Alpine
15. Carlos Sainz - Williams
16. Oliver Bearman - Haas
17. Esteban Ocon - Haas
18. Sergio Pérez - Cadillac
19. Valtteri Bottas - Cadillac
20. Fernando Alonso - Aston Martin
21. Lance Stroll - Aston Martin
Pitstraat: Alexander Albon - Williams
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