Horner mogelijk terug in de F1-paddock tijdens Grand Prix van Groot-Brittannië
Horner mogelijk terug in de F1-paddock tijdens Grand Prix van Groot-BrittanniëMaak ons je Google-favoriet
Christian Horner keert dit weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië mogelijk terug in de Formule 1-paddock. De voormalig teambaas van Red Bull Racing is naar verluidt als gast aanwezig op het circuit van Silverstone. Het bezoek valt exact een jaar na zijn ontslag bij de renstal, waar hij na een dienstverband van twintig jaar moest vertrekken.
De editie van de Britse race in 2025 bleek het laatste optreden van de Brit in zijn vertrouwde rol aan de pitmuur. Vlak na dat raceweekend werd hij op straat gezet vanwege tegenvallende sportieve resultaten en aanhoudende onrust binnen de organisatie. Sindsdien zwaait Laurent Mekies de scepter als teambaas en CEO bij Red Bull. Horner is momenteel werkzaam als consultant voor de in Londen gevestigde investeringsmaatschappij Oakley Capital en bekleedt geen officiële managementfunctie meer in de koningsklasse van de autosport.
Ondanks zijn afwezigheid in het afgelopen jaar is de kans groot dat de prominente 'free agent' tijdens het huidige sprintweekend weer door de paddock loopt. Volgens de laatste geluiden is hij uitgenodigd als gast van Formule 1-topman Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hoewel hij eerder in verband werd gebracht met managementrollen bij renstallen als Ferrari, Aston Martin en Alpine, is een officiële terugkeer in een dergelijke functie tot op heden uitgebleven.
Horner aast op rol als investeerder in de Formule 1
Toch lijkt de voormalig teambaas nog altijd te azen op een structurele comeback in de sport. Daarbij ligt de focus naar verluidt niet op een uitvoerende rol, maar op een positie als investeerder met een eigendomsbelang. Eerder dit jaar voerde Horner al gesprekken met MSP Sports Capital over een mogelijke gezamenlijke overname van een aandelenpakket van 24 procent in het Alpine F1-team. Daarnaast vonden er verkennende gesprekken plaats met de Chinese autofabrikant BYD over de mogelijke oprichting van een nieuw, twaalfde team op de grid. Voorlopig blijft het echter bij geruchten en wacht de autosportwereld af of de Brit daadwerkelijk een geschikt project vindt.
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