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Brown and Verstappen at McLaren

McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'

Brown and Verstappen at McLaren — Foto: © IMAGO x GPFANS
4 reacties

McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Zak Brown heeft aangegeven dat McLaren geen enkele intentie heeft om de huidige rijdersbezetting te wijzigen, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen. De CEO benadrukt dat de renstal zeer tevreden is over de prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri. Dat liet Brown weten tijdens een reeks radio-interviews in de aanloop naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is momenteel het onderwerp van hevige speculatie. Hoewel de coureur nog een contract heeft tot en met 2028, bevat deze verbintenis diverse prestatieclausules. Omdat Red Bull momenteel slechts vierde staat in het constructeurskampioenschap, lijkt de mogelijkheid tot het activeren van een ontsnappingsclausule voor volgend seizoen een reëel scenario. In de wandelgangen wordt inmiddels gesproken over informele gesprekken tussen het kamp-Verstappen en McLaren.

Langdurige contracten

Brown maakt echter duidelijk dat er bij het team uit Woking geen plek is voor een nieuwe coureur. In The Chris Moyles Show op Radio X spreekt hij vol lof over zijn huidige rijdersduo. "We hebben twee geweldige coureurs in Lando en Oscar, en je gaat ze nog heel, heel lang in onze raceauto's zien", aldus de Amerikaanse topman. Norris, de regerend wereldkampioen, ligt nog tot minimaal eind volgend jaar vast, terwijl de Australiër Piastri zelfs een contract heeft tot en met 2028.

McLaren niet op de markt

Later verscheen de CEO ook bij Heart Breakfast, waar hij dieper inging op de aantrekkingskracht van McLaren, dat de afgelopen twee seizoenen de constructeurstitel veroverde. "We zijn een populair team en mensen vinden dit een geweldige plek om te zijn. We hebben twee fantastische coureurs in Lando en Oscar, dus er is geen enkele intentie om van line-up te veranderen", stelt Brown. Toch sluit hij zijn ogen niet voor de kwaliteiten van de Limburger. "Het is wel vleiend en de telefoon gaat vaak af. Verstappen is een enorm talent, dus we zullen zien wat de toekomst brengt en wat hij uiteindelijk gaat doen. Maar ik weet wat ons plan is, en dat is doorgaan met wat we hebben."

Hoewel Brown in eerste instantie de interesse niet volledig leek te ontkennen, benadrukte hij na doorvragen dat McLaren momenteel niet op zoek is naar versterking. "Nou, ik denk dat wanneer je in deze sport zit, je altijd een beetje moet weten wat de markt doet, maar wij zijn niet op de markt", besluit hij stellig.

Zou Max Verstappen de overstap naar McLaren moeten overwegen?

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