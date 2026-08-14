Max Verstappen heeft voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix een speciale Delfts blauwe helm onthuld. De Nederlander gaat volgende week zijn laatste thuisrace rijden en heeft daarvoor flink uitgepakt.

Sinds 2021 staat de Dutch Grand Prix weer vast op de kalender, maar daar komt na de editie van volgende week een einde aan. De organisatoren pakken dan ook flink uit om 'The Final Lap' te vieren aan de Nederlandse badplaats en ook viervoudig wereldkampioen Verstappen laat het moment niet zomaar voorbijgaan.

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Verstappen pakt uit

Verstappen brengt een eerbetoon aan Nederland door zijn helm onder te dompelen in Delfts blauw. Daarbij legt hij uit: "For my last home race. Dankjewel Zandvoort ??"