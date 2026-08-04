De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

De Formule 1 keert aankomende oktober eenmalig terug naar Maleisië. De wedstrijd op het Sepang International Circuit heet echter de Grand Prix van Bahrein. Dat de F1-race in het 'verkeerde' land plaatsvindt, is echter niet voor het eerst. GPFans blikt terug op een aantal ongewone namen voor Grands Prix.

Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten werden de Formule 1-evenementen in Bahrein en Saoedi-Arabië afgelopen april afgelast. Er hangt nog altijd een vraagteken boven Qatar in november en Abu Dhabi in december. Om in ieder geval één race goed te kunnen maken, valt Maleisië in oktober in. De race zal tussen Azerbeidzjan en Singapore verreden worden. Ondanks dat het in het Zuidoost-Aziatische land verreden wordt, heet het nog altijd de Grand Prix van Bahrein. Het is namelijk Bahrein die voor alles betaalt om het evenement te organiseren.

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San Marino krijgt eigen Grand Prix

In 1981 werd er voor het eerst een Grand Prix verreden in het 'verkeerde' land. Het circuit van Imola organiseerde het jaar ervoor al de Grand Prix van Italië als invaller van Monza, wat compleet gerenoveerd werd naar aanleiding van het dodelijke ongeluk van Ronnie Peterson. De race was zo'n succes dat Imola op de kalender mocht blijven. Je kunt echter niet twee Grands Prix van Italië hebben.

De eigenaren van het circuit vroegen aan de Automobile Club San Marino of ze zich wilden aanmelden om een eigen Grand Prix te organiseren en de mini-republiek zag dat wel zitten. Zo werd de race op Imola, wat op zo'n honderd kilometer van het landje ligt, omgedoopt tot de Grand Prix van San Marino. Sinds 1989 staat het circuit bekend als het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Michael Schumacher schreef de San Marino Grand Prix het vaakst op zijn naam - zeven keer waaronder de laatste race in 2006. Ayrton Senna won er drie keer, voordat hij in 1994 een fatale crash meemaakte. Roland Ratzenberger overleed eerder datzelfde weekend door een ongeluk in de trainingen. Imola maakte tussen 2020 en 2025 een comeback in de koningsklasse als de Grand Prix van Emilia-Romagna.

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Zwitserland organiseert Grand Prix ondanks verbod in eigen land

Ondanks dat er vanaf 1955 een verbod kwam op autosport in Zwitserland, naar aanleiding van het vreselijke drama in de 24 uur van Le Mans, werd er in 1982 een Zwitserse Grand Prix verreden in de Formule 1. De Grand Prix van Frankrijk werd afgewisseld tussen het Circuit Paul Ricard en het Circuit Dijon-Prenois, totdat het eerstgenoemde circuit, de modernere van de twee, de permanente locatie werd voor de race in Frankrijk.

Dijon-Prenois bleef desondanks een extra keer op de kalender in 1982. De Automobile Club Suisse, de Zwitserse autosportbond, organiseerde de Grand Prix van Zwitserland op Dijon-Prenois. Het circuit was echter meer dan tweehonderd kilometer verwijderd van het land. Keke Rosberg startte vanaf P8 en versloeg poleman Alain Prost voor de overwinning. Het zou de enige zege van het seizoen zijn voor de Williams-coureur, die de WK-titel van 1982 verdiende.

Kalenderverschuiving en podiumincident leiden tot eigen Grand Prix voor Luxemburg

De Nürburgring was in 1995 en 1996 de gastheer van de Grand Prix van Europa, aangezien de Grand Prix van Duitsland al een contract had met de Hockenheimring. Ook in 1997 zou de Europese GP op de Nürburgring worden verreden, totdat de wedstrijd in Portugal niet doorging. Er ging een streep door Estoril, omdat het circuit niet de beloofde renovatiewerkzaamheden had uitgevoerd.

Het circuit van Jerez in Spanje viel voor Estoril in, maar dit kon vanwege de race op Catalunya weer niet de Grand Prix van Spanje genoemd worden. De titel van de Grand Prix van Europa ging daarom naar Jerez, en uit nood werd de race op de Nürburgring omgedoopt tot de Grand Prix van Luxemburg. Het land ligt op zo'n tachtig kilometer van het circuit in het Eifelgebergte. Net als met San Marino en Zwitserland, werd het land waarnaar de Grand Prix vernoemd was, er wel bij betrokken. De 1997-race op de Nürburgring werd dus georganiseerd door de Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.

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Omdat Pedro Pacheco, de burgemeester van Jerez, en Daimler-Benz-topman Jürgen Schrempp er op het podium van de Europese Grand Prix van 1997 een potje van maakten door niet goed af te spreken wie welke beker zou uitdelen, waardoor de podiumceremonie erg chaotische overkwam, werd de titel van Europese Grand Prix teruggetrokken. Jerez zou tevens niet langer een Formule 1-race organiseren. Om deze reden werd de wedstrijd op de Nürburgring in 1998 opnieuw de Grand Prix van Luxemburg genoemd, totdat de naam Europa voor 1999 terugkeerde.

Jacques Villeneuve won de eerste editie van de Grand Prix van Luxemburg voor Jean Alesi en Williams-teamgenoot Heinz-Harald Frentzen. Zijn kampioenschapsrivaal Michael Schumacher viel uit met schade na een flinke startcrash. Mika Häkkinen versloeg Schumacher in 1998 om de leiding in de tussenstand uit te breiden van 0 naar 4 punten. De McLaren-coureur zou uiteindelijk de WK-titel pakken.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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