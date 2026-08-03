De FIA vindt dat de aanhoudende kritiek van coureurs op de Formule 1-reglementen van dit seizoen onterecht aan het adres van het bestuursorgaan gericht zijn. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de autosportbond, stelt dat de FIA de huidige problemen met het energiemanagement al ruim van tevoren zag aankomen, maar dat noodzakelijke regelwijzigingen werden geblokkeerd door de motorfabrikanten.

De nieuwe reglementen, die draaien om een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, zorgen dit jaar voor veel onvrede op de grid. Tijdens de recente Grand Prix van België klaagden meerdere rijders over het zogeheten super clipping, een fenomeen waarbij de batterij op de lange rechte stukken voortijdig leegraakt en de wagens abrupt snelheid verliezen. De verbrandingsmotor moet dan namelijk als generator dienen voor de MGU-K. Carlos Sainz was dan ook stellig op Spa-Francorchamps: "Iedereen die deze simulaties in 2022 en 2023 heeft gezien en ernaar kijkt, denkt: 'Hoe kunnen we dit ooit accepteren?'. Ik moet terugkijken naar wat daar is gebeurd, want dit had nooit mogen gebeuren", aldus de Williams-coureur en tevens voorzitter van de vakbond voor F1-coureurs. Max Verstappen waarschuwde drie jaar geleden al voor de problemen, nadat hij de reglementen aan de tand had gevoeld in de simulator.

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Handen gebonden door governancestructuur

Tombazis begrijpt de frustratie van de coureurs, maar benadrukt dat de FIA de problemen met de energieverdeling al twee jaar voor de start van het huidige seizoen had voorspeld. "Ik denk dat coureurs per definitie vrij veeleisende klanten zijn. We verwachten dan ook niet dat ze de zaken mooier maken dan ze zijn of hun mening voor zich houden", reageert het kopstuk bij The Race. "We hadden veel van de zaken waarover ze klagen al voorzien in de twee jaar voor de lancering van het seizoen, en we hebben geprobeerd enkele aanpassingen te doen. Maar we faalden door de governancestructuur die van kracht was. Dus ik denk dat dit realistisch gezien te verwachten was."

De technische baas van de autosportbond wijst daarbij naar de Power Unit Advisory Committee, het overlegorgaan waarin reglementswijzigingen moeten worden goedgekeurd. Om regels aan te passen, was destijds de instemming van de FIA, Formula One Management en vier van de vijf toenmalige fabrikanten vereist. Zelfs nieuwe toetreders zoals Audi, die juist de eis voor een groter elektrisch aandeel op tafel legden, hadden via deze structuur invloed. "Als een motorfabrikant die nog niet deelnam aan de Formule 1, laten we zeggen Audi bijvoorbeeld, moesten zij zich nog steeds aan de reglementen houden", legt Tombazis uit. "Daarom moest elke wijziging worden goedgekeurd door een aanzienlijk aantal fabrikanten, en voor het soort wijzigingen dat wij wilden, hadden we de instemming van minstens vier van hen nodig. Simpel gezegd gingen vier van hen niet akkoord in de jaren dat we aanpassingen bespraken."

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Actie te laat ondernomen

Inmiddels is er wel actie ondernomen. Voorafgaand aan de race in Miami in mei werden er noodmaatregelen geïntroduceerd om het energiemanagement, vooral in de kwalificatie, te verbeteren. Daarnaast is er een officieel plan vastgesteld om het aandeel van de verbrandingsmotor richting 2028 stapsgewijs te vergroten naar zestig procent. Hoewel de Griekse engineer blij is dat er nu een akkoord ligt voor de komende jaren, overheerst er ook teleurstelling. "Ik vind het best jammer dat we tot dat moment moesten wachten. We hebben in mei zaken besproken om het pakket voor 2027 en 2028 rond te krijgen. Idealiter hadden we dat een paar jaar eerder gedaan, dan was al deze discussie er niet geweest", sluit Tombazis af.

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