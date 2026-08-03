VIDEO | Familie Verstappen enorm trots na GT3-zege, 'Russell aan verrassing gelinkt' | GPFans News
VIDEO | Familie Verstappen enorm trots na GT3-zege, 'Russell aan verrassing gelinkt' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat ook George Russell momenteel flink aan het rondkijken is en stipt daarbij Audi als interessant team aan en Robert Doornbos verwacht dat Max Verstappen in Zandvoort opheldering zal geven over zijn toekomst in de Formule 1.
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