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George Russell, Max Verstappen, generic, 2025

VIDEO | Familie Verstappen enorm trots na GT3-zege, 'Russell aan verrassing gelinkt' | GPFans News

VIDEO | Familie Verstappen enorm trots na GT3-zege, 'Russell aan verrassing gelinkt' | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat ook George Russell momenteel flink aan het rondkijken is en stipt daarbij Audi als interessant team aan en Robert Doornbos verwacht dat Max Verstappen in Zandvoort opheldering zal geven over zijn toekomst in de Formule 1.

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